瓜地马拉将于今年十月一日退出国际咖啡组织。瓜地马拉全国咖啡协会理事长艾瑞纳斯透露，由于他们认为国际咖啡组织并没有充分维护咖啡农的利益，因此他们敦促瓜地马拉政府和国际咖啡组织切断关系。瓜地马拉的咖啡产量占世界总产量的2,5%。国际咖啡组织有43个咖啡出口成员国和6个咖啡进口成员国，这六个进口国全部是欧盟成员国。

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咖啡是中美洲国家瓜地马拉的主要出口农产品之一，以阿拉比卡（Arabica）品种为大宗。而瓜地马拉现正努力克服2019冠状病毒疾病疫情对国家经济带来的挑战。

瓜地马拉官员及一名咖啡产业代表透露，由于咖啡豆价格跌势令人担忧，瓜地马拉已展开退出国际咖啡组织的相关程序。

根据美国农业部5月发布的报告，尽管瓜地马拉生产的咖啡价格已偏高，但当地许多咖啡小农在目前产季仍持续亏损。小农占瓜地马拉咖啡农的比例高达97%。

国际咖啡组织希望瓜地马拉政府和其他成员国达成新的议价协定，因为国际咖啡组织无法扮演市场监管者的角色。

国际咖啡组织表示，目前尚未正式接获瓜地马拉通知计划退出组织，但他们知道「瓜地马拉有些势力」对国际咖啡组织处理咖啡跌价的方式不满。

路透社报导，一名瓜地马拉官员表示，由于国际咖啡价格低迷，中美洲的咖啡产国正在寻求其他方式来支持咖啡产业。