意媒：意大利政府正在考虑放弃华为5G

路透社7月8日引述意大利媒体透露，意大利正在考虑是否将华为排除在5G项目之外。

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意大利《共和国报》报道这个消息时，未透露消息的来源。意大利政府尚未证实。华为不予置评。路透社引述一名意大利政界消息人士说，这个问题正在讨论之中。

华盛顿反对欧洲盟友让华为参与5G网络，指华为的设备可能被北京用于对西方进行间谍活动。但华为一再否认这个说法。

意大利到目前为止并未将华为排除在其5G网络计划之外。但似乎情况正在发生变化。

意大利《共和国报》说，意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)上周在罗马会晤了美国大使，会谈的内容包括华为问题。

意大利官员认为，即使美国民主党候选人拜登赢得11月的总统大选，华盛顿对华为的立场也不太可能改变。

意大利财经部长瓜尔蒂耶里(Roberto Gualtieri) 和国防部长圭里尼（Lorenzo Guerini）都非正式地提出了这个议题。据意大利政界消息人士透露，意大利国防部长圭里尼是绝对最支持大西洋主义的人。

该报说，和许多欧洲盟友一样，意大利政府准备改弦更张。并称，就连原本支持华为的“五星运动”也在重新考虑立场。五星运动是执政联盟成员之一。

去年，意大利议会的安全委员会Copasir表示，意大利应该考虑阻止中国华为和中兴参加意大利的5G网络开发。

该委员会成员博尔济（Enrico Borghi）告诉路透，意大利可能会使用计划中的欧盟疫情复苏基金资源发展5G网络，这意味着需要明确立场，将中国公司排除在外。

他还说，“在不使用中国技术的情况下，在欧洲建立5G网络的所有条件都具备了。”