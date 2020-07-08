美卫生官员：帮助全球应对疫情中国本应做得更好

美国白宫冠状病毒工作小组响应协调员伯克斯博士（Deborah Birx）7月7日在出席网络论坛时表示，如果中国更愿意提供新冠病毒的关键特征等方面的信息，美国和其他国家可能会对此次疫情做出更有力的最初响应。

广告 继续浏览后续

伯克斯当天在美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)举行的一个小组会议上指出，如果中国能够分享无症状新冠肺炎患者，尤其是年轻人，出现的频率等信息，美国将会更多地关注识别无症状新冠肺炎患者。

她表示，“我不得不说，如果我们知道无症状传播的程度，我们都会以不同的方式看待这个问题。”她续称，“这通常是最初出现疫情国家的责任……我认为，这确实全面延误了我们真正认识到或关注这一问题的能力。”伯克斯说，公共卫生官员最初认为只有15-20%的新冠肺炎患者没有症状，但实际上至少有40%。她分析指，“我们一直在寻找有症状的人。我们应该寻找任何可能接触到病毒的人。”

美国总统特朗普近期一直将疫情地蔓延及其带来的巨大破坏归咎于中国，并指中方本应更早地向世界发出警告。路透社在援引中国驻美国大使馆的一篇新闻稿称，中使馆表示，新冠疫情发生以来，中方一直本着公开、透明和负责任的态度。“我们已及时向世界卫生组织通报了新冠疫情、分享了新冠病毒的基因序列、开展了国际合作，并帮助了其他受影响的国家，”声明称。 “这些是国际公认的明确事实，任何人都无法否认或抹灭。”

论坛上，伯克斯补充说，最近美国新病例增长加快是因为18-35岁人群间的高传播率。她说，“这个年龄段的人在3月和4月表现非常好，也很自律，但当他们在社交媒体上看到人们外出活动后，他们都到户外活动了。”截至7月8日，美国的已知确诊新冠肺炎病例已经超过了309万例。