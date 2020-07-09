中国外交部针对法外长涉港言论发出警告

法国外长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)7月8日在接受法国参议院外交委员会质询时表示，法方不会对香港问题袖手旁观，并将“在适当时机宣布相应措施”。对此，中国外交部发言人赵立坚在9日的例行记者会上回应指，香港事务属于中国内政，任何国家无权干预。

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自北京推行香港国安法并于6月30日生效后，英美等国相继表示中国应履行《中英联合声明》的承诺，以及对港人和国际社会的义务。随着这一新法的执行，加拿大和澳大利亚也相继宣布暂停与香港的引渡协议。虽然此前法国政府曾通过联合国人权理事会和欧盟等平台表达过对香港国安法立法的忧虑，但勒德里昂的这一表态是法国政府高层首次就香港问题站队。

在刚刚经历过政府更替后，仍然出任外长的勒德里昂在当天接受参议院外交委员会质询时表示，法国不会对相关问题袖手旁观。他指出，“我们计划采取措施，我将适时将其公布”。他亦指，希望在这一问题上与欧盟的其他成员国协调一致。在谈及香港国安法问题时，勒德里昂强调，“这确实存在对1997年《基本法》和‘一国两制’原则的破坏，因此我们不会任由其如此。”

法新社周四援引赵立坚的话称，“我想强调的是，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉”。他表示，“希望有关国家客观公正看待中国香港国家安全立法，谨言慎行，多做有利于香港繁荣稳定的事”。此前，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔曾在6月29日的记者会上对香港国安法的通过加以回应。米歇尔指出，“我们强烈反对这一决定”。冯德莱恩亦称，“我们对这一对我们来说关键话题的立场非常清楚，我们对其非常严重的关切”。