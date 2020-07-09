澳大利亚暂停与香港引渡协议 延长在澳港人签证打开永居大门

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)7月9日宣布，由于中国颁布了新的香港国安法，澳大利亚将暂停与香港的引渡协议，并且为部份港人提供“避风港”。现时已身在澳洲的约 1 万名港人，包括留学生、持临时工作签证者及毕业签证者的签证可获延长 5 年居留许可，并提供申请永久居留 途径。

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莫里森当天在讲话前，加拿大刚刚宣布暂停与香港的引渡协议，英国也发表声明表示，由于港版国安法的实施，英方也在考虑类似举措。莫里森讲话称，“今日所宣布最受影响的是已在澳洲的 1 万名港人。”现时在澳的香港留学生、持临时工作签证者及毕业签证者的签证将延长 5 年，并会提供申请永久居留的途径。此外，2300余名港人持有上述其中之一的澳洲签证，但他们目前并不身处在该国。澳洲政府指出，香港居民还会有优先机会申请环球人才计划签证 (Global Talent Scheme) ，而计划亦会尝试吸引香港的企业到澳洲营商。与此同时，莫里森最新公布的计划内未有专为港人设立人道签证。他谈到，“难民及人道主义途径依然存在，全球所有需要人士都可申请。”

上周在被问及是否会有为港人而设的永久居留权计划时，莫里森回应指，“如果你问的是澳洲有否准备提供升级协助，答案是有的。” 澳大利亚政府还在近日警告该国民众不要前往香港，理由是关于对国安法的解读问题，以及存在澳大利亚人被移送到中国大陆起诉的风险。澳大利亚的旅行建议称，“基于定义模糊的国家安全理由，你遭到拘留的风险可能增加；你可能在没有意识到的情况下就违反了法律。”莫里森在当天的讲话中重复了澳政府对计划赴港公民的警告。

莫里森在讲话中称，澳大利亚的决定，是作为对这项在香港颁布的新国安法潜在全面影响的回应。他说，“我们的政府，与世界各地的其他政府一道，对于在香港实施这项国家安全法一贯表达担忧。”他强调，“今天我们认定，这一国家安全法使我们与香港的引渡协议情况发生了根本变化。”他续指，澳大利亚政府预计不会出现太多来自香港的新申请者，并称申请的审批过程不会改变。

值得一提的是，莫里森结束讲话后有记者提问澳洲是否做好准备，以应对北京可能采取的贸易报复行为，对此他没有给予直接答复。莫里森说，“我们会依据澳大利亚的国家利益作决定，我们会就我们自己的法律和警报作决定，我们会以理性、严肃和具有一致性地如此执行”。他说，“这也正是我们所做的，我们并将介于这一基础上继续如此行事”。

对此，中国驻澳大利亚大使馆网站9日发布发言人表态称，“我们对澳方政府今天宣布的有关涉港举措及错误言论表示强烈不满和坚决反对。澳方所作所为严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。”声明称，“香港事务纯属中国内政。澳方成天把反对‘外国干涉’挂在嘴边，却在涉港问题上说三道四，充分暴露了其虚伪性和双重标准。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中方敦促澳方停止借任何名义、以任何方式干涉香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。”