意大利电信集团在5G核心设备招标中排除华为

路透社7月9日援引两名知情人士的话指，意大利最大的电信运营商、意大利电信集团（TIM）已经将华为排除在该公司正在准备于意大利和巴西进行的5G核心设备招标之外。

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此前，意大利《共和国报》于近日报导称，据一名意大利政界消息人士表示，当局正在考虑是否将华为排除在5G建设项目之外。上周，意大利外交部长迪马约在罗马会见了美国大使，双方会谈的内容涉及华为的相关问题，意大利经济和财政部长瓜尔蒂耶里及国防部长圭里尼也已经非正式提出这个议题。消息人士介绍称，圭里尼绝对是最支持大西洋主义的人。此外，作为意大利执政联盟成员之一的“五星运动”政党，也在重新考虑此前支持华为的立场。

据这一最新报道显示，华为并未参与TIM在意大利的现有核心网络建设，但此次被排除在外可能标志着TIM在巴西的业务轨迹发生变化，华为此前为该集团的巴西子公司TIM Participacos的核心网络提供了4G设备。意迅社则在有关报道中引述消息人士的话称，这一决定与政治因素无关，只是在多个合作伙伴中作出的行业选择。所谓的核心网络设备负责处理敏感数据。华为已经成功地与包括TIM Participacos的子公司TIM Brasil在内的巴西所有主要电信商进行了5G测试，正在帮助它们在5G频谱拍卖前实现基础设施的现代化。

一位了解TIM Participacos计划的人士表示，一旦政府完成新频谱的拍卖，巴西可能会进行另一次购买5G设备的招标，可能会在明年进行。“当巴西进行购买5G设备的招标时，TIM Brasil将把供应商保证给予意大利的5G设备价格作为参考，如果超出这个价格，TIM Brasil将不会购买。”这位消息人士补充称，如果巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)的政府允许，华为仍可以参加第二轮招标。

据悉，华为网络安全与解决方案主管莫塔（Marcelo Motta）曾在本周警告称，如果巴西屈服于美国压力而压制华为，那么巴西部署5G电信网络可能延迟数年且面临更高的成本。本周四，华为意大利公司还发表声明，对近期关于意大利5G网络建设的新闻予以回应。

华为在这份英文声明中称，“我们坚信，‘数字意大利’的安全和发展应基于事实，而不是毫无根据的指控。”声明续指，“我们将直接或间接地在科技、就业及资源上，通过我们合作伙伴的供应链，致力于为意大利数字化发展作出贡献，在这个艰难时期也是如此。安全、透明及尊重规则是保障运营商、商业伙伴及消费者对我们信任的关键因素。”