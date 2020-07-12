澳洲向在澳港人提供5年签证细节出炉 未来可获永居

澳大利亚移民部代理部长塔奇(Alan Tudge)7月12日在接受澳大利亚广播公司（ABC）“内部人士”节目（Insiders）采访时，就澳政府近日宣布的向近万名在澳港人提供5年签证延期计划 细节进行了介绍。目前在澳大利亚境内的香港留学生、毕业后临时签证和临时工作签证的持有者将得到为期五年的临时庇护，并在未来获得永久居留签证。

广告 继续浏览后续

澳总理莫里森政府认为，自北京于6月30日施行香港国安法后，当地的民主活动人士和支持者面临着更大的受迫害威胁。塔奇称，“这意味着香港护照持有者或在寻求前往其他的地方，因此我们向他们提供了额外的签证计划”。据ABC报导，具体来看，当前和未来的香港在澳留学生将在学习结束后获得五年的毕业后临时签证，此后将有资格获得永久居留权。选择在澳洲偏远地区的大学就读的香港留学生可在三年后获得永居。此外，澳大利亚境内持临时工作签证和毕业后临时签证的香港公民获得的五年临时签证已从昨天生效，他们亦将在五年后获得永居权。

这意味着当前签证状态不符合上述条件的居澳港人，可以通过在境内申请学生签证来获得这一特殊签证。对于目前在香港而考虑来澳的香港市民而言，未来的留学生亦将受惠，但临时工作签证持有者需要满足额外的附加条件。附加条件包括申请者的职业符合澳洲紧缺职业清单和职业评估的要求，或满足全球人才临时签证计划的要求——这种雇主担保类签证要求申请者的雇主必须支付153600澳元的年薪。此外，堪培拉还将利用这一特殊签证安排吸引来自香港的精英人才和商业投资，获得此类签证的香港公民将获得优先待遇。

此外，澳大利亚将为此重新开放位于香港的签证中心，并专设一位负责招揽全球人才的工作专员。而在商业方面，澳大利亚将推出新的激励措施旨在吸引位于香港的出口型企业迁移至该国。除了经济方面的激励措施以外，这些企业在香港的所有关键职员将有资格获得永久居留签证。周日的受访过程中塔奇指出，希望得到相关签证的港人仍需通过申请程序，并通过“品格测试”和“国安测试”等。

塔奇称，“所以（有关签证）并不是自动的，但毫无疑问这是对获得永居权来说更为容易的道路。当然，在你获得了永居权后，还有取得国籍的道路”。他亦直言，“若对申请者存在严重的安全或品格顾虑其将被遣返回香港”。他还介绍称，目前约有137名港人已在澳洲寻求庇护。他表示，“如果人们确实遭到了迫害并能给予证明，他们都可以申请人道援助的签证之一”。

ABC报导指，莫里森政府的这一举措是澳洲在1989年6月4日的天安门屠杀之后再度向其境内的部分中国公民发放临时庇护签证。对此，西澳大学政治系副教授、中国问题专家陈杰博士指出，此次推出的临时庇护签证从规模到政治含义都“远不如”澳方六四事件后为中国公民采取的庇护举措。天安门屠杀近两周后，时任澳大利亚总理鲍勃·霍克（Bob Hawke）发表声明，给予境内约1.6万名持有临时签证的中国公民12个月的临时庇护签证，使他们拥有工作权并享受经济方面的援助。当时，符合条件的人包括7200名逾期居留者以及近9000在澳留学的中国公民，但最终约4.2万名中国公民通过这一人道主义签证获得在澳永久居留签证。

据悉，霍克当年的宣布未经其内阁的同意，导致多个联邦部门的反对。与31年前霍克的做法相比，莫里森与内阁协商后所作的宣布显然更为谨慎。陈杰谈到，“（堪培拉）接纳了不少六四后抵达的中国公民，而且签证属于人道庇护、难民类，而这一次只针对部分签证类别，而且人数也远不及当年。”他谈到，“（六四）是非常惨烈的、发生在中国首都的镇压场面，而香港毕竟没有发生第二次天安门大屠杀。”他续指，这次回应较弱的原因还包括，与31年前相比中国贸易对澳洲的重要性大幅上升。