瑞银：亿万富翁在股市大赚一笔正寻撤离 股市将走软

全球最大的资产管理公司瑞银，7月16日表示，该公司的亿万富翁客户在股市暴跌时，贷款进入，然后在反弹中大赚一笔，目前正寻求撤出股市，转入其他领域，预计股市可能走低。

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路透社消息，瑞银的“全球家族办公室负责人”表示，今年3月全球股市崩跌之际，瑞银最富裕的客户，以贷款向崩溃的股市投入数十亿。他们现在寻求将这些资金撤出股市，将获利投资于低流动性的私募资产。

瑞银7月16日公布对120个家族办公室(family offices)的调查显示，在上述策略下，富豪家族办公室在5月的投资表现强于“对冲基金”和“整体市场”，并超出基准指标。

瑞银家族办公室管理着全球最富裕家族的金融事务，这些家族的平均财富为16亿美元。

瑞银财富管理专家斯塔德勒（Josef Stadler）在采访中表示，今年3月中旬至4月中旬，主要的家族办公室进行了创纪录的贷款，然后进入市场。“例如，他们购买美国的股票，但不是5,000万美元的量级，而是超10亿美元。他们从中获得丰厚的利益。”

瑞银表示，其私人家族办公室服务的最富有客户，现在寻求投资于“住宅地产”和“私募股权”，或进行“公司”及“战略”交易。瑞银被称为“亿万富翁的堡垒银行”，囊括全球半数这类最富有客户。

斯塔德勒Stadler还表示，这一趋势基本上在亚洲出现，并预期将在2020年第四季或2021年头几个月加速。其结果就是，他预计股市将在今年余下时间内“走软”。

在被问及香港局势是否已经影响到投资决定时，斯塔德勒Stadler称，瑞银没有看到家族办公室的资金从香港流向其他地区。

他说，他们在多年前，就对希望在哪个地方投资作好了安排。这类客户倾向于把资金分散到多个地区，并根据长期策略做出决定。