英国外交部发表人权与民主报告 指中国人权状况持续恶化

英国外交部7月16日发表了“人权与民主：2019外交和联邦事务部报告”。报告称，自2018年以来中国的人权状况持续显著恶化， 中方继续限制宗教信仰、少数民族、媒体和更广泛的言论自由。

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英方的这一最新报告涉华内容共11段话，一千多字。报告称，根据可信的估计，超过一百万名维吾尔族与其他少数族裔群体被“超越法律之外地”拘留在再教育营等设施。香港电台介绍报告内容称，有英国外交人员前往新疆视察时，见到证据有清真寺被清拆及永久关闭，以及有伊斯兰建筑特式的部分被移除。报告还指出，在2019年期间中国的言论自由状况并未得到改善，中国是全球最大的记者关押国。其并引用“无国界记者”组织去年的新闻自由排名，在180个国家中，中国排在177位，至少60名记者被监禁，是全球最多。报告又提到，去年是六四事件30周年、以及“709大抓捕”4周年，多名民运人士与维权律师仍被拘留或受压。

报告称，英国外交官与中国的人权捍卫者保持定期联系，并继续尝试参加当局对他们的审判，但被拒绝进入并遭到骚扰。英国外交部指，我们通过项目工作致力于在中国促进人权，并定期向中国官方提出人权问题；中国当局继续中止英中人权对话（上一次于2017年举行）。

报告还称，中国当局经常出于政治动机继续任意拘留中国人和外国人。关于被视为“政治敏感”案件的酷刑（包括拘留中的死亡），缺乏正当程序或法律顾问的案件报道仍然广泛。曾在英国驻香港总领事馆工作的郑文杰在出差到中国大陆时被拘留并遭受了折磨，构成了酷刑。报告指，尽管实际数字仍然是国家机密，但据估计，中国每年继续处决的人数超过世界其他国家的总和。

另在涉及香港的部分，报告对港警就广泛抗议活动的回应表示关注，公开呼吁以强劲的手法独立调查在香港发生的事件。报告提到，当地警方在处理抗议活动时，经常使用催泪气体、橡胶子弹，有时会用实弹。另外，少数顽固的抗议者使用暴力，包括向警方投掷物件和汽油弹，以及破坏财产。报告称，英国支持和平及合法抗议的权利。英国外交大臣拉布表明，香港警方对示威活动地回应需要适当，他亦一直坚持，抗议者的暴力行为是不能被接受的。