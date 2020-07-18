东京奥运会组织委员会17日决定了因新冠疫情扩大而延期至明年夏季的东京奥运的日程。

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国际奥委会第136次全会于17日举行，受疫情影响，很多委员无法到现场参会，因此这次国际奥委会全会有史以来首次在线上举行。东京奥组委在向全会所做的报告中公布了明年奥运会的赛程和场馆安排，按照目前的计划，东京奥运会将于2021年7月23日开幕，8月8日闭幕，将进行33种竞技和339个项目的比赛。场馆和赛程都与推迟前基本相同。

国际奥委会（IOC）主席巴赫17日在国际奥委会全会上指出：延期的奥运会将以与通常不同的方式运营，明年夏天的事情，是谁都不知道的。

国际奥林匹克委员会和东京奥运会组织委员会都在讨论东京奥运会以较简单的形式举行的问题，而怎样应对冠状病毒，前景不明。

在全会之后的记者会上，巴赫指出：“减少观众也是应该讨论的预备方案之一”，而对缩小开闭幕式的规模则持谨慎姿态，而且他在15日的国际奥林匹克委员会执委会后表示：“不希望以无观众形式举办”，在17日的记者会上，巴赫就是否减少观众人数指出：这将受到明年各国出入境限制和隔离措施等新冠政策的影响。

而关于自己明年任期已到一事，巴赫在7月17日，在国际奥委会第136次全会上，宣布竞选连任国际奥委会主席。

66岁的巴赫会长在1976年的蒙特利尔奥林匹克作为西德代表，在击剑花剑团体赛中获金牌。2013年首次就任，任期8年，如果连任，任期将为4年。