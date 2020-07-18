加外长承诺就同方威视安全设备采购计划进行审查

加拿大媒体《全国邮报》(National Post) 近日报道，加国政府已与中国著名的安检设备和安检系统供应商同方威视（Nuctech）达成了一项估计为680万加元的合同，为加拿大在全球的170个大使馆、领事馆和高级专员公署提供包括安检X光机和软件等保安设备。对此，加拿大外长商鹏飞（ Francois-Phillipe Champagne）在最新回复给环球新闻（Global News）的声明中承诺，会对与安全性有关的任何可能问题进行审查，并将采取一切适当的行动以确保加拿大在世界各地外交使团的安全。

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加拿大联邦政府7月16日在合同竞标网站贴出公告，证实渥太华在15日授予同方威视价值不明的合同，授权同方威视为加国在全球170间使领馆和高级专员公署等提供保安设备。通过查询该网站可以发现，加拿大联邦政府共与同方威视达成过10余项竞标合同。据同方威视的官网介绍指，公司成立于1997年，源于清华大学。同方威视致力于自主创新，紧贴客户需求，为全球170个国家和地区的客户提供案件领域先进的创新技术、品质卓越的产品以及综合的安检坚决方案和服务。

环球新闻的报道指，自2017年以来同方威视从加拿大政府获得了包括4个与边境和海关仓库有关的协议，价值约在650万加元，以向加拿大边境服务局 (CBSA)提供检测仪和实验室用具。一些安全专家则对同方威视在涉及安全的敏感领域地全球性扩张表示忧虑。该报道还提到《纽约时报》2010年报导指，同方威视涉嫌在西南非纳米比亚行贿的案件。纽时的报导提及，中国前国家主席胡锦涛的儿子胡海峰曾任该公司董事长。

对于媒体质询，商鹏飞通过声明回应称，“我们目前正在审查与同方威视合作，以提供一些我们驻外使团安全检查设备的报价”。他续称， “全球事务部目前尚未从同方威视购买任何设备。”商鹏飞说，“此外，我今天指示外交部官员审查我们在安全设备方面的采购做法，并继续审查我们在全球范围内外交使团的安全性。”加拿大边境服务局和同方威视尚未对环球新闻的置评请求加以回应。