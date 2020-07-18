被指参与贩运芬太尼 美国制裁4名在华人士和1家公司

美国财政部7月17日发布公告宣布，对4名在华人士和1家公司实施制裁，原因是他们涉嫌参与向美国等地贩运芬太尼（Fentanyl）。

广告 继续浏览后续

依照公告显示，受到制裁的四人分别是纪松岩（Songyan Ji，音译）、张龙宝（Longbao Zhang，音译）、程桂凤（Guifeng Cheng，音译）以及郑广福（Guangfu Zheng），与他们一同受到制裁的公司名为“全球联合生物科技公司”（Global United Biotechnology Inc.)。

美国财政部称，该公司是由郑富景（Fujing Zheng，音译）经营的郑氏贩毒组织（Zheng Drug Trafficking Organization，DTO）所有和运营。美财政部副部长穆兹尼奇（Justin G. Muzinich）强调称，“芬太尼和其他毒品已在美国全境的社会中造成巨大破坏”。

美国财政部此前已在2019年8月根据《外国毒枭认定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），认定郑富景和郑氏贩毒组织是重要的外国毒品走私犯。此次受到制裁的5个实体则被指涉嫌协助为郑氏贩毒组织购买芬太尼和其它药物。公告称，郑氏贩毒组织使用比特币等数码货币对贩毒收益进行洗钱，并将收益转入和转出中国大陆和香港的银行账户。

美财政部称，受郑富景操控的全球联合生物技术公司是郑氏贩毒组织的一个虚拟店面。他及团伙被指向全美37个州和全球25个国家贩运芬太尼等毒品，其本人被指现在身在中国。郑富景和郑广华（Guanghua Zheng，音译）也因此在2018年8月遭到了俄亥俄州克利夫兰联邦法院的43项罪名起诉。

作为美方制裁的后果，所有与受制裁实体有关的在美资产和利益都将受到冻结和举报。近年来，美国总统特朗普曾多次与中方领导人交涉，希望中方提升对向美贩卖芬太尼这一毒品的打击。此前，根据美国禁毒署(Drug Enforcement Administration)的数据，2016和2017财年，在美国执法部门从国际邮件服务中查获的芬太尼中，来自中国的占97%。

去年8月，特朗普曾在推特上指责中国国家主席习近平没有信守对芬太尼采取强硬态度的承诺。时任中国外交部发言人耿爽则于随后回应指，“美国芬太尼泛滥危机根源不在中方。美方应尊重事实，停止归咎于人。”“美方应尊重事实，停止归咎于人，客观看待中方所做大量工作，同时加强国内监管力度，切实采取行动，真正有效打击芬太尼类物质的制贩和走私。”耿爽说。