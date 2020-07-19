英国宣布禁用华为后据报寻求与日本合作发展5G

7月14日，英国政府决定，自2021年起禁止该国移动运营商购买华为5G设备，并要在2027年以前将华为排除出英国的5G设备供应。日媒《日本经济新闻》18日透露称，当下英政府正转投日本，请求帮助建立5G网络。

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报导称，英政府官员在东京向日方官员表示，日本电气公司（NEC）和富士通集团可能会取代华为，成为英国5G网络设备的供应商。英国官员已经要求日方提供支持，以提高5G网络的技术和成本效率。据悉，英国的目标是让日本公司与瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚等其他西方科技巨头展开竞争，以推动开发适合英国电信公司采用的低成本产品。

伦敦在14日宣布禁购华为期限并将其设备定期退出英国通讯网络后，英政府官员16日就会见了包括日本国家安全保障局、国家网络安全事件整备和战略中心等日本政府机构的代表，以寻求合作。日本方面也认为有必要与英国企业合作开发5G技术。目前华为、爱立信、诺基亚这三家公司控制了全球5G近80%的市场，日本电气公司和富士通控制比例不到1%。尽管当下爱立信和诺基亚在英国占主导地位，但倘若日本公司能够满足英国的质量要求，提供低成本产品，日本企业也许能够扩大他们在英国的市场份额。

日本电气公司的消息人士透露，该公司已经在与英国方面进行“讨论”。富士通的消息人士表示，该公司正在寻求在欧洲销售其产品的机会。报导还提及，日本政府已经决定投资700亿日元（约45.7亿元人民币）来支持日本电气公司等企业开发基站设备和网络。这些资金来自一个独立的行政机构——新能源和工业技术发展组织。

另据通讯业信息网站LightReading最新报导指，为争取与英国电信(BT)签订一份重要的5G合同，爱立信(Ericsson)高管驳斥了“英国将用5年多的时间摆脱华为设备”的说法。爱立信网络业务商业负责人弗雷德里克·杰伊德林（Fredrik Jejdling）表示，爱立信能够在不给英国运营商带来任何风险的前提下，进行更快的检修。至于时间问题，杰伊德林说，“我无法给出明确的时间表，但我们曾经进行过多次设备置换，而这不会花费五到七年的时间。”他续指，“我们可以做到更快。我们已经准备好了，我们有供应链和本地服务能力来做到这一点。”

杰伊德林坚称，爱立信在技术性能上能够与华为匹敌。此前英国《金融时报》报道，华为的产品更适合非连续频谱，这些频谱可能在英国未来的5G拍卖中获得许可。对此，杰伊德林辩论说，“我们拥有的技术可以满足所需的带宽扩展，不仅适用于非连续频谱，还可以满足频谱共享。”