英外相谴责中国侵害维吾尔人权 周一于议会发表涉港讲话

英国外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）7月19日分别接受了英国广播公司一台（BBC One）和天空新闻（Sky News）的专访。他在接受BBC One的“安德鲁·马尔秀”（Andrew Marr Show）采访时表示，中国新疆维吾尔少数民族的人权很明显的遭到严重侵害。他另在接受专访中并未直接回答英国是否将暂停与香港的引渡协议问题，但指明日将在议会发表针对香港问题的讲话。

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拉布在接受BBC One专访时，主持人马尔向他提问称，“你是否认为维吾尔人是种族灭绝的受害者？”拉布回答指，种族灭绝的定义十分精确。主持人插话说，“我手里有（对于种族灭绝的定义）”。拉布续称，“你必须对此十分谨慎”。他说，“但无论法律上的标识是什么，显然的是，令人厌恶和极糟的侵害人权行为正在新疆发生，这就是为什么27个国家在日内瓦联合国会议上，首次要求中国政府停止侵害维吾尔人以及香港人的人权的原因”。

拉布说，“所以，我们正在就这一问题与我们的国际伙伴合作。这非常，非常令人忧虑。有关报道提到的人性层面，包括强制绝育和再教育营使（我们）追忆起我们很长，很长时间没有见过的事情”。他谈到，“而这是从一个在国际社会上希望受到严肃对待的领导成员（发生的事）。”拉布说，“我们已坦率的表示，希望（与中国）拥有一个积极的关系，但我们不能在看到如此行为之后不发声，当然是与我们的伙伴们以正确方式进行”。

此外，拉布在接受天空新闻专访时被问及是否同意英国军情局MI6前负责人上周要求重新确定与中国关系的呼吁时表示，在处理与中国关系时需要非常谨慎。他说，“英国希望一个积极的关系，在贸易、投资以及气候变化等问题上与中国合作，但在关键利益及价值观上，英国需要向中国明确表明立场，就像在香港及华为问题上一样”。拉布强调，疫情发生后，英中关系不可能再像以往一样。另就英政府是否会暂停与香港的引渡协议问题，他表示，会在周一（7月20日）向英国议会提供针对香港和中国进一步措施的最新情况。他认为，到时作出答复更为恰当。

中国驻英国大使刘晓明则在当天接受马尔采访时表示，在中国实施香港国安法后，中国将对英国制裁中国官员的一切企图作出坚决回应。他说，“如果英国政府走到对中国的任何个人实施制裁的地步，中国一定会坚决回应。”拉布曾在6日宣布对49个来自俄罗斯、沙特、缅甸、朝鲜的个人和组织实施制裁，理由是他们涉嫌参与近年来侵犯人权的恶性事件。这是英国“脱欧”后首次宣布制裁，也是英国首次独立宣布制裁。

近日，有英国保守党议员建议，英国这一新制裁还应应用于中国官员。刘晓明还说，“你已经看到了发生在美国的事：他们制裁中国官员，我们制裁了他们的官员和议员。我不希望这种事情发生在……中英之间。”他辩解称，大多数维吾尔人生活幸福，少数民族在中国受到平等对待。