英媒：TikTok与英国磋商将总部设在伦敦谈判中断

路透社7月19日援引消息人士报道，抖音海外版TikTok在过去数月中已与英国政府进行洽谈，有意将总部设在英国伦敦。不过，英国《星期日泰晤士报》当天引述消息报道指，由于中英关系近日紧张，双方的谈判已经中断。

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路透社的消息人士介绍指，作为总部地点选择，伦敦是TikTok正在考虑的几个位置之一，但还没有作出最后的决定。前尚不清楚的是，除了英国伦敦之外，该公司正在考虑的总部地点选项还包括哪些其他地点。TikTok今年已在美国加州聘用了部分高管人员，其中包括雇佣了迪斯尼公司前高管官凯文·梅耶尔(Kevin Mayer)，并且让其担任TikTok首席执行官。而他的工作地点就在美国。这也引发该公司总部地点是否将设在美国的猜想。

消息人士称，在过去几周里，TikTok的注意力一直对着美国，但没有排除伦敦作为其新总部地点选项的可能性。消息人士表示，预计在未来几年，该公司在伦敦和中国以外其它重要地方，将“显著地”增加员工队伍的规模。对此，《星期日泰晤士报》的报道则指出，TikTok的母公司，字节跳动确实在过去数月中与英国首相府和英国国际贸易部的官员进行谈判。但该报援引一名消息人士的话确认指，由于“更广泛的地缘政治背景”，双方间的谈判已被中断。报道称，字节跳动如若选择伦敦作为TikTok总部，预计会为当地创造，并为当地创造3000个工作岗位。

这一报道暗示英国决定禁止华为5G网络决定的影响或不仅仅是外交上的争论。英国政府正试图重振该国在脱离欧盟后对商业开放的声誉，而中国驻英大使刘晓明在近日警告英方，如果英国将中国视为“敌对国家”将后果自负。

英国《卫报》18日在另一篇可能令白宫感到不适的报道中说，英政府曾私下告诉华为，这一决定部分源于来自美国的压力。 报道称，英国官员给人的印象是，如果特朗普总统未能赢得第二任期，或可对禁止华为的决定进行审查。据悉，美国国务卿蓬佩奥将于下周访问伦敦，有关中国和美英贸易协定的议题尚待讨论。