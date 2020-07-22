特朗普：疫情走高自己确有责任 但中国本可阻止这一切发生

美国总统特朗普在白宫记者会上承认自己对美国疫情走高负有责任，但立即指出，中国本应该阻止病毒的扩散。他提醒美国人，疫情好转之前，肯定还会继续恶化，并呼吁人们在不能保持安全距离的情况下，佩戴口罩，同时呼吁把戴口罩视为爱国主义的体现。

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美国进入新冠单日新增感染人数过6万的第8天，截至巴黎时间7月22日早8点，美国累计感染人数已经超过397万人，深陷新冠疫情没有起色。总统特朗普承认南部，西部，尤其是佛罗里达州卫生情况“很复杂”，称“最近几个星期以来，在此观察到了令人担忧的疫情增势”，而这一地区恰恰由特朗普最近需要团结，达成竞选共识的盟友所掌控。

特朗普今天在白宫拿出了自己的口罩，称任何能够潜在帮助抗击疫情的事情，他都会做，呼吁人们把戴口罩视作一种爱国主义的体现。事实上，特朗普第一次戴着口罩出现在公共场合，是在7月11日。前天，他再次强调不会再全国范围强制要求人们戴口罩，因为“想要给人们一定程度的自由，而且并不是说如果所有人都戴口罩，病毒就会消失”。他表示：“很不幸的是，疫情在好转之前，肯定还会继续恶化，这令人感到不适，但实时就是这样”。特朗普呼吁“无法保持安全距离的情况下，人人都戴口罩”，但也提出，美国是新冠死亡率较小的国家之一，而且最近美国加大了病毒检测力度，每天进行的检测量介于70万到80万之间，这个数字很显然大大超出了3月底每天的平均检测量，当时的日均检测量仅有10万左右。

在当天的记者会上，特朗普被问到，之前他信誓旦旦承诺病毒会消失，现在又说疫情好转之前仍旧会恶化，如果更多人死于恶化的疫情，他是否对此负责。对于这个问题，特朗普承认和各个州一道，他的确负有责任，“事到如今这是一个耻辱，中国本能够阻挡病毒的扩散”。