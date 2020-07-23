美国投资者寻求从字节跳动收购抖音国际版

美国多家媒体消息，一些美国投资者目前正在研究如何从字节跳动手中收购抖音国际版TikTok，如果收购成功，将帮助这一受到年轻群体热捧的短视频娱乐平台逃过美国政府的潜在禁令。

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刚过去的星期三，美国众议院投票通过了一项禁令，禁止任何联邦政府的雇员下载这款软件到其政府发放的工作手机上。特朗普也在上周表示，由于存在中国政府间谍活动的可能性，他将研究针对TikTok的禁令。对此，特朗普的经济顾问库德德洛认为，TikTok“应该会离开中国，成为独立企业”。

商业信息新闻网站“The Information”引述未具名的内部人士消息称，字节跳动的一小部分美国投资者正在与公司高层讨论收购抖音国际版TikTok大部分股权的可能性。目前讨论仍处于初级阶段，而且字节跳动还在考虑通过其他方式，不被美国所禁止或者被强制与这款应用软件剥离。而金融时报也报道称，国际私人股权投资基金大西洋大众公司，和红杉资本两家对于收购持有很大兴趣，投资者很可能正在与美国财政部等机构进行磋商，了解华盛顿的担忧是否能通过收购TikTok来得到缓解。

同样来自金融时报的消息，收购完成之后，字节跳动将可能只保持少部分股权，并将失去投票权，但暂时无法了解到收购金额。值得注意的是，金融时报表示，虽然迅速拿下数以百万计的用户，但抖音国际版TikTok暂时还未能将这些资源落实到盈利上，字节跳动的大部分盈利都来自于抖音。