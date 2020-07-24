美俄总统通电话 特朗普称想避免与中俄军备竞赛

美国总统府白宫周三表示，总统特朗普与俄罗斯总统普京通话，在电话中告诉普京，他想避免与俄国及中国进行昂贵的军备竞赛，并希望在军备控制谈判中取得进展。

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白宫发言人迪尔（Judd Deere）表示：总统特朗普重申希望避免中国、俄罗斯和美国之间进行昂贵的三方军备竞赛，并期待在即将于维也纳举行的军备控制谈判中取得进展。

路透社报道，美方还指出，随着中国核武实力日益强大，中国应该与俄罗斯加入一项新条约。根据估计，中国拥有300枚核弹头，数量尚不及俄罗斯与美国。

对于特朗普与普京的通话，克里姆林宫发表声明则强调两国领导人讨论了伊朗的核武计划及表达发展俄美经贸互动的彼此愿望。相关通告说：“双方都强调需要共同努力，维护区域稳定以及禁止全球核武扩散机制。”

但白宫的相关简报未提及伊朗的部分，但表示特朗普与普京讨论如何在继续重新开放全球经济的同时，扑灭2019冠状病毒疾病（COVID-19）的疫情。

对于军备竞赛问题，美国最近多次提出进行中美俄三边军控谈判，中国对美国的提议犹豫不决。中国外交部军控司长傅聪7月8日曾表示，中方无意参加美俄之间的军控双边谈判。因为中国与美俄核武器数量完全不在一个量级，现阶段要求中方参加与美俄的核裁军谈判并不现实。他说，如果美国愿意将其核武数量削减到中国的水平，中国将乐于进行三边核武军备控制谈判。他引述瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所及美国科学家联盟等知名智库的统计称，美国目前约有5800枚核弹头，相当于中国核弹头数量的20倍。傅聪强调，中方不参加所谓的三边谈判，并不意味着中方拒绝参与国际核裁军努力。恰恰相反，中方一直在联合国和日内瓦裁军谈判会议积极倡导核裁军，并倡议五核国就核政策和降低核风险开展讨论。

7月16日，美国白宫以总统特朗普名义发文，纪念首次核试验75周年。发文称美方已于1992年暂停核试验，但中俄两国却开展低当量核试验；再次呼吁举行“中美俄三边军控谈判”，避免新的军备竞赛。中国国外交部发言人华春莹当天回应称，希望美方不要再揣着明白装糊涂，进一步削减其庞大的核武库才是维护自身安全和全球战略稳定的正道。