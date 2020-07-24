美军两架战机在叙利亚领空袭扰伊朗客机

一架伊朗客机在叙利亚上空遭遇美军两架战机的袭扰。

半岛电视台驻贝鲁特记者报道，一架伊朗客机在叙利亚上空遭遇美军两架战机的袭扰，随后降落在贝鲁特机场。这架客机飞行员表示，两架美国战机在叙利亚领空非常靠近这架伊朗客机。伊朗外交部要求华盛顿为此事件后果负责。伊朗向国际民用航空组织（ICAO）递交了抗议信。

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伊朗电视台驻贝鲁特记者报道，这架属于伊朗航空马汉公司的客机在叙利亚领空飞行时遭遇美军战机袭扰，造成乘客受伤，随后降落至贝鲁特机场。

伊朗其他媒体援引飞行员的话说，两架战机飞行员的通话显示，对伊朗客机袭扰的是美国战机。路透社援引伊朗客机飞行员说法称，两架美国战机逼近伊朗客机。伊朗电视台报道说，有4名乘客受伤。从电视画面上可以看到一名乘客头部受伤后流血。

伊朗外交部表示，德黑兰要求华盛顿对在叙利亚领空发生的袭扰伊朗客机事件后果负责，并表示，伊朗已将此事告知联合国秘书长古特雷斯。伊朗外交部并表示，其正在对伊朗客机遭遇事件展开研究，并将在政治和法律层面采取必要措施。

联盟飞机

伊朗半岛电视台驻德黑兰办事处负责人阿卜杜勒·卡迪尔·法耶兹（Abdul Qadir Fayez）表示，袭扰伊朗客机的是美国战机，而非以色列战机，这与叙利亚通讯社报道内容相符，后者援引消息人士说法报道称，华盛顿领导的国际联盟战机在叙利亚领空袭扰了伊朗客机。

半岛电视台驻德黑兰办事处负责人还表示，伊朗常驻联合国代表拉万希（Majid Takht-Ravanchi）致电联合国秘书长，告知其有关伊朗客机在叙利亚领空遭遇的严重事件。

阿卜杜勒·卡迪尔·法耶兹还表示，这架伊朗客机按照同样航空路线途径叙利亚领空从贝鲁特机场重返伊朗。