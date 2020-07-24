美国媒体热评关闭休斯敦中领馆，指中领馆已成间谍中心并且做过了头

美国政府要求中国关闭驻休斯敦总领事馆的消息，22日占据美国各大媒体的版面和时段：《华盛顿邮报》、《纽约时报》显著报道这一事件，NBC、ABC、CBS三大电视网，和福克斯（Fox News）、有线电视新闻网（CNN）全天轮番讨论此一事件。

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《纽约时报》采访美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威（David R. Stilwell）表示，中国驻休斯敦领事馆是中国发展留学生间谍、获取经济和军事情报的“司令部”，“中国这些活动的控制中心是休斯敦领事馆”，史迪威称，该领馆长期以来从事颠覆活动。

《纽约时报》报导说，史迪威指称总领事蔡伟及两名中国外交官，最近在休斯敦机场有可疑举动：当时一批中国公民正等待登上一架中国政府安排的专机，这些外交官将某些旅客带到登机口处，而中国航空公司所持的登机证件上，这些旅客的出生日期是错误的。

《华盛顿邮报》引述不具名的美方官员指出：美国怀疑中国政府利用驻休斯敦总领馆作为肆无忌惮的情报作业中心，并且“做得太过头”，才以此警告北京。下令闭馆可解读为对北京的警告和斥责。另一美方官员指出，中国人民解放军把中国学生送到美国的大学，驻休士顿总领馆正是方便这些活动的中心。

美国政府表示，已料到外国政府会在境内从事间谍活动，但间谍活动通常遵守某些心照不宣的规则；有美方官员称，中国近年加大骇入电脑或安插非授权人员在美收集情报的力度，还骚扰生活在美国的中国公民，这显示中国在美国的间谍活动已失控。