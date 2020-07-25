中国驻休斯顿总领馆已确认关闭 美驻成都总领馆人员开始打包

7月25日星期六，美国驻成都领馆的工作人员开始给行李打包，准备搬离办公地点。

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中国政府昨日为了反击美国关闭中国驻休斯顿总领馆的决定，宣布撤销对美国驻成都总领馆的设立与运行许可，要求该总领馆停止一切业务和活动。中国外交部更是表示，关闭美国驻成都领馆，是中国面对美国不合理做法的正当和必要反应，外交讲求对等，这一决定，符合外交惯例。中国外交部发言人汪文斌指控美国驻成都总领馆一些人员从事与其身份不符的活动，干涉中国内政，但被问及具体从事了何种活动，汪文斌则回答“美方对此心知肚明”。

今早有法新社记者蹲点表示，美国驻成都领馆已经有专业搬家人员进进出出。根据华尔街日报的消息，中国要求美国驻成都总领馆的人员在３０天内离境，但这一消息还未得到中国官方证实，中国外交部对这一问题再次强调，“外交是讲求对等的”。与此同时，中国驻休斯顿总领馆的工作人员已经把办公地点腾挪给当地警方。中国驻休斯顿总领馆被美国国务卿蓬佩奥称为中国对美间谍活动及知识产权窃取行为的“港湾”，华盛顿要求中方人员最晚周五撤离。法新社称，当天白天，在警方人员和围观群众的嘘声当中，中方领馆人员将行李装上卡车离开；下午，美方人员得以进入建筑，晚间时候，美国国务院一名发言人宣布，中国驻休斯顿总领馆已经确认被关闭。

对于中国关闭美国驻成都总领馆，白宫呼吁北京与其进行报复，不如停止自身的消息做法。但美国截至目前还没有宣布进行反报复行动。