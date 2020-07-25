巴西总统宣布新冠转阴

7月7日被诊断感染新冠病毒的两周之后，巴西总统博索纳罗今天宣布自己已经转阴。

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今年65岁的博索纳罗7月25日星期六在他的推特上发了一张照片，照片上他穿着运动鞋，去除了口罩，坐在一个堆放着早餐饮食的桌前，面露笑容，一只手竖起大拇指，另一只手举起一盒羟氯喹，推文上写着：“RT-PCR新冠检测：阴性。大家早上好”。

博索纳罗本周三第三次检测到新冠阳性，不知他最新一次结果阴性，是何时做的检测。无论如何，转阴的总统预计将回到以往的习惯：和支持者们聚众，有时不戴口罩。

虽然羟氯喹治疗新冠病毒疗效还未得到广泛的实验室验证，在多国存在治疗争议，但却得到博索纳罗的认可。巴西一名前任健康部长曾因反对博索纳罗对羟氯喹的支持而离职。在7月7日确诊感染后，博索纳罗现身一段视频，当中他拿着一枚羟氯喹药物，说道：“我信任羟氯喹，你呢”？

目前，巴西健康部长职位空缺（已空缺两个月），代理部长是一名军人，没有任何健康领域的职业经验。截至星期五，巴西官方统计到新冠死亡人数逼近8万6千人，累计感染人数逼近235万人，但真实数字被认为远多于此。法新社巴西利亚7月25日消息称，虽然处理新冠疫情方式受到争议，但这名“巴西的特朗普”依旧十分有可能赢得下次大选。