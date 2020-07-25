慕尼黑一公司进口中国太阳能组件 涉嫌逃税被搜查

据慕尼黑《晚报》报道，慕尼黑一家公司及其客户被指控至少逃税3300万欧元，受到海官稽查员突袭搜查。该公司从中国进口大量太阳能组件，然后作为供货商向欧洲客户供货。

广告 继续浏览后续

在对一家慕尼黑公司及其客户进行调查的过程中，100名海关关员周三突袭搜查了一系列公司办公室和私人住宅。海关周五公布了这一消息。

就从中国进口的太阳能电池组件一事，慕尼黑海关调查局自2019年7月起，和慕尼黑检察院一起，共同调查作为此类电池组件供应商的慕尼黑公司及其通过该公司从中国获得太阳能电池组件的公司。

慕尼黑公司使用回扣付款技巧来逃避反倾销税和进口税。首先，该公司及其客户最初遵守进口太阳能电池组件的最低价格，由此省下了反倾销和反补贴税以及进口销售税。但在这之后，进口商和客户之间进行了所谓的“回扣付款”的补偿，从而使销售价格又回到了中国市场上太阳能组件的正常销售价格，这个价格大大低于欧盟的水平。通过这一技巧，双方节省了原本应支付的反倾销和反补贴税以及进口销售税。现在受到搜查的两家公司涉嫌逃税约3300万欧元。

欧盟反倾销措施旨在保护欧洲经济免受来自国外的廉价进口商品的冲击。欧盟设定最低价格是用来防止太阳能组件在欧盟市场上以中国市场上的通常价格来销售。海关对公司客户发动了14起突袭搜查。他们被指控故意购买慕尼黑公司错误申报的商品。

这些涉嫌逃税的太阳能组件通过鹿特丹港口从中国进口到欧洲。进口量超过700个海运集装箱。它们已安装在德国和法国的太阳能公园里。