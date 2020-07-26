新冠与肥胖有关 约翰逊亲身经历后 扛起英国人减肥大旗

今年4月份因感染新冠病毒而进入重症监护室治疗的英国首相约翰逊，康复之后认为其病情恶劣程度与体重相关。下周一，他将开启抗击英国国民肥胖的政策制定宣传活动，希望在政策帮助下，多管齐下，改善英国民众的健康水平。

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约翰逊一改此前反对政府干预民众生活方式的态度，将在7月28日公布名为“更好的健康”的政策宣传阵营，主要包括以下几点：鼓励医生开处方，要求体重过重的病人骑自行车，增设更多自行车草坪，晚上9点之前禁止电视上播放垃圾食品的广告，餐厅必须公布所提供饮食当中的卡路里数，等等。英国媒体报道称，这一系列政策将耗资大约1100万欧元。

7月26日星期天，英国政府一名发言人对此表示，“新冠病毒给我们所有人提了一个醒，那就是一定要重视体重过重带来的短期和长期风险，对此，首相已经很清楚，必须要称这一机会，一起变得更加健康，更加充满活力，改善饮食”。25日发布的英国大众健康研究调查显示，体重过重者，死于新冠病毒的几率，比体重正常人士要高出40%。而根据英国政府的数据，英国民众当中，大约63%的成年人都体重超标，其中36%属于超重，28%属于肥胖。儿童群体当中，10到11岁的孩子里，每三个人就有一人体重超标。