脱北者逃回朝鲜疑染新冠 金正恩宣布开城进入紧急状态

7月26日星期日，朝鲜宣布停火线附近的开城进入紧急状态，金正恩宣布开城居民进入封禁状态。早些时候，朝中社宣布，一名从韩国回到朝鲜的人员疑似感染了新冠病毒。尽管没有表示此人是否接受了病毒检测，但指出，此人的医疗情况使得政府做出了将其隔离的决定，并询问此人的接触史。

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朝中社表示，此人3年前曾经前往韩国，今年7月19日又偷偷跨越边界回到了朝鲜，但没有具体说明他是如何跨越停火线的，因为朝韩停火线是全世界戒备最森严的停火线之一。虽然如此，朝中社却透露，这个意外事件已经受到调查，军方负责人将会受到严厉惩罚。

7月26日朝中社宣布朝鲜政府将国家紧急防疫级别调至最高应急，此后韩联社引述韩国政府消息称，韩国军方是在朝鲜发布消息之后，才知道有已经逃离朝鲜的人，从韩国又偷偷越过停火线，回到朝鲜，这意味着韩国军方的警戒防线有可能出现了漏洞。但真实情况也有可能是，此人从汉江的下游，游泳返回了朝鲜。

通过排查相关消息，韩方基本确认，本次偷偷回到朝鲜的脱北者是24岁的金某，曾经在韩国期间居住在京畿道的金浦，上个月，金某涉嫌对一名同样逃离朝鲜，抵达韩国的女性同胞施加性暴力，被警方传讯。

就在新冠病毒肆虐全球，造成大约64万人死亡之际，根据官方数据，朝鲜却是全球罕见的幸免于难的国家之一。但本次潜逃者从韩国返回朝鲜一事，在分析人士眼里，极有可能是一个承认新冠疫情已经在朝鲜扩散开来的借口。韩国统一部一名研究人员认为，“把疫情感染的责任推给韩国，朝鲜可以找到一个公开接纳韩国援助的理由”。从疫情一开始，朝鲜已经收到了俄罗斯等国家送来的数以千计的检测盒，曾有数千人被隔离，理由是出于安全考量的谨慎行动，但这些人近期已经结束隔离，限制得以解除。