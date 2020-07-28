中国外交部宣布香港中止与英加澳引渡协定

中国外交部发言人汪文斌7月28日在例行记者会上宣布，中方决定，香港特区暂停港加、港澳、港英《移交逃犯协定》，同时决定，香港特区暂停港加、港澳、港英《刑事司法互助协定》。

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汪文斌称，近日，加拿大、澳大利亚和英国以中国制定香港特区维护国家安全法为借口，单方面宣布暂停与香港特区签订的《移交逃犯协定》，此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。他表示，一直以来，香港特区在中央政府的协助和授权下，根据《基本法》在《协定》框架下向加方、澳方和英方提供了积极协助，加方、澳方和英方将对港司法合作政治化的错误行径，严重损害了香港特区同加拿大、澳大利亚、英国之间开展司法合作的基础，偏离了司法合作维护正义和法治的宗旨。为此，中方决定，香港特区暂停港加、港澳、港英《移交逃犯协定》，同时决定，香港特区暂停港加、港澳、港英《刑事司法互助协定》。

另据香港电台报道，港府对此表示，根据中央政府指示，已向加拿大、澳洲及英国领事馆发出通知，暂停履行与三国关于刑事司法协助的协定。港府称，通过法律维护国家安全是国际惯例，三国都有维护国家安全和主权的法例，但对方却以《港区国安法》为藉口，单方面暂停与香港特区签订的移交逃犯协定，是双重标准的政治操作，并粗暴干涉中国内政，严重违反国际法及国际关系基本准则，特区政府对此强烈反对。此外，港府还表示，纵然三项协定暂停运作，但特区具备完备的司法互助和移交逃犯合作机制，特区政府会一如既往，秉持互助互惠原则，与国际社会其他成员依法进行执法合作。

此外，当天的外交部例行记者会上，针对新西兰政府最新宣布暂停执行与香港引渡协定的消息。汪文斌回应称，新西兰的举措完全建立在对香港国安法的错误解读之上。新方的做法严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈反对，并保留作出进一步反应的权利。

汪文斌称，中国政府维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移，任何对华施压的图谋都绝不会得逞。中方敦促新方立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免给中新关系造成损害。