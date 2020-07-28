美澳举行双部长会议 莫里森：增加南海行动系确保地区和平稳定

澳大利亚国防部长雷诺兹和外交部长佩恩于周一到访华盛顿，与美国国防部长埃斯珀和国务卿蓬佩奥展开美澳双部长会议。据悉，南海议题是双方此次会谈的关键话题之一。澳洲总理莫里森最新表示，澳方在南海的决定会符合本国利益，并指澳国防军近来增强对南海的巡逻是在维护区域和平与稳定，并不构成风险。

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蓬佩奥28日在推特上传了他与佩恩会面的照片，并表示，“很高兴与澳大利亚外长佩恩于昨日在华盛顿会面。 美澳同盟是确保印度太平洋和平与繁荣的重要保障。”佩恩也在随后发推文称，“在全球大流行病与健康、经济和安全挑战的背景下，美澳双部长会议的重要性从未如此重要。我期待着为我们在印太地区的利益进行富有成效的讨论。”

澳防长雷诺兹亦表示，“今天美澳双部长会议的议程雄心勃勃并正在进行。佩恩和我期待与我们的美国朋友埃斯珀和蓬佩奥一起合作，以确保我们的联盟有能力应对我们地区的挑战和机遇。”另据《澳大利亚财经评论》报道，美方正在向澳方施压，敦促澳洲军队增加在南海争议海域的行动次数，包括采取驶入争议岛屿12海里内的行动。

针对有关报道，莫里森表示，澳洲内阁国安委员会将对任何由美方提出的请求加以认真考虑和衡量。他强调，“澳大利亚根据我们自己的国家利益，我们的时机和我们的评估做出决定”。他续指，“我们与美国拥有最伟大的联盟和友谊……我们紧密合作以寻求确保我们地区的和平与稳定。 如果我们的行动共同为我们地区的和平与稳定作出贡献，那么这在很大程度上符合澳大利亚的国家利益。”

报道指，尽管澳军方在南海争议海域进行过自由航行和飞行活动，但澳海军尚未驶入过该海域争议岛屿的12海里范围内。就在上周，一支由五艘军舰组成的澳大利亚皇家海军舰队在前往菲律宾海与美国和日本舰队会合举行联合军演途中遭遇中国海军。双方曾发生过对峙。

莫里森选择低调回应加强在南海行动或对澳大利亚可能带来的危害。他指出，“我认为，当我们为确保该地区的和平与稳定而采取行动时，不会构成任何风险。”他强调，“该地区的和平与稳定符合我们地区所有人的利益，其中也包括中国。”

澳洲工党国防问题发言人理查德·马尔斯（Richard Marles）则表示，“从原则上讲，在12海里范围内进行自由航行演习应该是选项之一。”他说，“我认为政府在南中国海的背景下维护澳大利亚的国家利益很重要，而这也在于维护联合国的《海洋法公约》。”据悉，此次访问华盛顿的澳洲国防和外交部长原计划还会与美国国安顾问奥布莱恩会面，但由于后者宣布确诊新冠肺炎，这一计划则被取消。