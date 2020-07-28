航空运输业离恢复正常 越来越远

世界范围内 空中交通运输 恢复正常的前景越来越渺茫：国际航空运输协会目前认为，要到2024年才能够恢复到新冠疫情爆发前的运输量，这比预期的要晚一年的时间。

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国际航空运输协会（Iata）的首席财务官布莱恩·皮尔斯（Brian Pearce）在新闻发布会上表示：“我们现在估计，到2024年才能恢复到2019年的水平，这比我们此前的预计晚了一年的时间。”

他说，5月和6月的运输量的恢复速度慢于预期，下半年，这种非常缓慢的速度应该会继续下去。他补充说，一些国家的新冠案例再度增长，这影响了边界的重新开放。

国际航空运输协会的总干事亚历山大·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）表示：“国际市场基本上仍然处于关闭的状态。消费者信心低落，英国决定对所有来自西班牙的旅客实行隔离，这对事情也没有帮助。”

英国政府在没有事先警告的情况下，决定对来自西班牙的旅客重新进行隔离，这让数千名周日前往西班牙度假的英国人措手不及。

国际航空运输协会表示，预测更为悲观的另一个原因是，“美国对病毒的阻拦能力不足”，一定数量的新兴国家也处于同样的情况。

国际航空运输协会还表示，商务旅行的减少也是一个原因，商务旅行被视频会议取而代之，企业和个人因危机而经济状况艰难是一个方面，另一方面，他们也因卫生状况而对旅行更加谨慎。