中国驻印度大使：中印有打破杯子的危险

中国驻印度大使称，中印关系稍有不慎，有“打破杯子”的风险。此话的背景是中印边境危机持续和印度禁上百种中国手机应用，并阻止中国企业参加印度公共项目招标。

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据路透今天7月31日发自北京的报道，中国驻印度大使孙卫东表示，中印关系发展又到了关键时刻，稍有不慎，就有“打破杯子”的风险。他呼吁双方应该审慎、冷静、理性地处理两国关系，避免因为误判形势而使双边关系陷入猜忌和对抗的漩涡。

据中国新华社7月31日报道，中国驻印度大使孙卫东在“印度中国研究所”举行的“中印关系前行之路”视频研讨会上发表演讲。他说， “中印关系就像一个精美的杯子，做成这个杯子需要几代人的心血和智慧，打碎它却用不了几秒钟。”孙卫东称，中印友好符合两国的根本利益，中国对印度的基本政策没有变，不应因一时一事的困难就停滞不前甚至发生逆转。

他就中印关系的关键问题，阐述看法称：一是，中国坚持和平发展，不是印度的“战略威胁”；二是中国坚定维护国家主权，绝不搞侵略扩张；三是中国主张合作共赢，反对“零和游戏”。

中印在1962年曾打过一场短暂的边境战争，中国是印度长期敌人巴基斯坦的亲密盟友。中国周四警告称，中国与印度的经济如果“被迫脱钩”，将对两国都造成伤害。上月，中印在喜马拉雅山边境发生冲突，导致20名印度士兵丧生。中方死伤人数不详。

此外，印度政府最近以国家安全为由，宣布禁止上百种中国手机应用程序，包括在印度有上亿客户的“抖音”。印度当局表示，担心数亿印度人的私人数据遭窃取。

此外，印度政府上周还宣布，凡与印度接壤的邻国的企业，在参加印度公共项目招标之前，须在工业部登记，如未批准，印度企业不得向其分包业务。印度政府出于国家安全考量，也不会给出原因。凡接受新德里援助的邻国不再此列。（只剩中巴两国）。

此外，美国硅谷各大科技巨头最近纷纷到印度投资，向印度企业参股设厂。谷歌日前宣布未来5年向印度投资100亿美元，被认为是地缘政治变化的一个象征性指标。