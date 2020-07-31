美国撤军德国： 1千名士兵将迁往波兰

据德国广播电台报道，华沙政府表示，在美国宣布将从德国撤军后，将有1000名美国士兵迁往波兰。

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波兰国防部长布拉斯卡拉说，将设立美军指挥部，以部署在北约整个东翼的部队。与美国的军事合作谈判已经完成。美国军队长期驻扎波兰的协议很快就将签署。美军设在德国的欧洲总部将迁往比利时。美国总统特朗普说，迈出这一步的理由包括德国在军事领域的财政付款不足。

根据德国政府的消息，巴符州的斯图加特，巴州的维尔塞克和莱法州的斯潘达莱姆三个基地将因此受到较大影响。

据德国电视一台报道，美国撤军给德国大联盟政府带来争论和烦恼。社民党联邦议会党团主席Rolf Mützenich提出，应重新考虑与美国的军火生意是否还恰当。他批评特朗普推行的是“恣肆妄为和施压政策”。“这不可能是伙伴合作的基础。”在这个背景下，人们应该重新摆放与美国的军火生意的位置。但联盟党对此表示不能理解。但一旦出现战争，德国将需要很多战斗机，以便能够投射美国存放在德国的原子弹。

绿党联邦议会党团主席埃克哈特表示：“如果美国人能将他们存放在德国和欧洲的原子弹，而不是将他们的士兵撤走，那会更好。”绿党外交政策专家特里廷也要求中断与美国的军火合作。他说：特朗普“用敲诈取代了伙伴关系。”

美国宣告将从驻扎在德国的34500名士兵中撤走约12000名。其中一半以上将返回美国，5600名士兵将转往欧洲其他地方。具体撤军时间表还不清楚。另外，美国国会也有抵制特朗普计划的力量。