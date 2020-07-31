蓬佩奥就李登辉逝世发表声明 称美国将强化与台湾连接以纪念李登辉

美国国务卿蓬佩奥发表声明，对台湾前总统李登辉逝世表示哀悼，蓬佩奥称美国将透过共享价值观，强化与台湾的连结，以纪念李登辉。

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蓬佩奥在美国东部时间30日发表的声明中表示，李登辉做为台湾第一位民选总统，结束数十年的专制统治，开创了台湾经济繁荣开放和法治的新时代；在李登辉担任总统的12年里，推动大胆改革，让台湾成为如今的民主灯塔，李登辉扮演关键角色；李登辉也巩固美台深厚友谊，蓬佩奥表示，他代表美国人民对李登辉逝世表示诚挚哀悼。

李登辉于台北时间30日晚间逝世，享寿98岁。庞培欧在声明中说，李登辉协助终结数十年威权统治，带来台湾的经济繁荣与法治，美国将持续增强与台湾关系，以缅怀他的政治遗产。

美国国务卿蓬佩奥在声明中，以“台湾前总统”称呼李登辉。蓬佩奥说，台湾前总统李登辉致力于巩固美台之间的深厚友谊。美国将持续透过共享政治与经济价值，强化与台湾的连结以纪念李登辉总统。

李登辉1995年曾造访美国，并于康乃尔大学发表“民之所欲、长在我心”的演说，引来国际关注，他是首位访问美国的中华民国总统。