世卫总干事谭德塞：冠状病毒将影响未来数十年

世卫组织紧急委员会7月31日在日内瓦召开疫情大流行半年以来的第四次会议，评估冠状病毒Covid-19疫情局势，并发出警告称，这场大流行造成的影响，将会延续未来数十年。

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世界卫生组织紧急委员会由大约20名成员和顾问组成。这次会议在大流行已感染超过1700万人，导致超过66万人死亡的情况下召开，法新社说，即使毫无疑问地会维持国际紧急状态，他们可以提出新的建议，也可以对某些建议作出修改。

在会议开始时，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示说，这次流行病是一场百年不遇的卫生危机，它将影响未来数十年。

谭德塞为世卫组织在疫情中备受诟病的表现辩护。他强调称：1月30日，世卫组织宣布全球紧急状态时，在中国以外，只有不到一百个感染病例，而且没有死亡病例。

法新社说，冠状病毒去年12月下旬首次在中国被揭发出来，世卫组织当时因延迟宣布国际紧急状态，而受到强烈批评。 美国指责该组织是中国操纵的“傀儡 ”，甚至被北京“收买”。美国于7月正式开始撤出该组织。

此外，世卫组织还被批评在采取防护措施方面迟迟没有向各国提供建议，特别是在戴口罩和病毒传播方式方面。

疫情大流行管理部门技术经理Maria Van Kerkhove在周四晚上的新闻发布会上辩称：“我们世卫组织立即对疫情做出了反应，我们动员了一切力量采取行动，并提供信息。”

世卫组织紧急情况负责人迈克尔-瑞安博士（Michael Ryan）则承认，一些国家的卫生系统被认为够强大，但反应的“缓慢”让他“吃惊”。他还说，"对这些卫生系统的有效性，我们之前的概念可能有偏见。