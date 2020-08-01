俄罗斯疫苗放卫星：今秋开始量产接种

俄罗斯宣布最早在9-10月开始工业生产两款由国家中心研究人员设计的抗冠状Covid-19病毒疫苗。出资方表示，俄罗斯疫苗要像1957年10月放卫星那样，让美国大吃一惊。俄副总理宣称，俄罗斯这两款疫苗是最有前途的。

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俄罗斯两款疫苗之一的金主，俄罗斯主权财富基金主席基里尔-德米特列耶夫（Kirill Dmitriev）将目前的疫苗竞赛与征服太空相比较。

他在美国有线电视新闻网CNN表示说：当年“美国人听到人造卫星发出的信号时感到惊讶”，这是苏联于1957年发射的第一颗人造卫星。 “有了疫苗，情况会一样。我们将是第一个。”

俄罗斯副总理戈利科娃（Tatiana Golikova）本周三表示希望在9月和10月开始工业生产两种冠状病毒疫苗。她与总统普京（Vladimir Putin）举行的电视会议专门讨论了Covid-19大流行。她告诉普京：“俄罗斯国家中心研究人员设计的两款疫苗是“当今最有前途的”。

俄罗斯卫生部长表示，准备在10个月内展开大规模接种冠状病毒疫苗的运动，首批接种的人是医生及教师。法国观点周刊曾在5月23日引述俄罗斯传出的消息指，由于缺少防护，俄罗斯医生的死亡风险可能比外国同行高16倍。自从疫情爆发到5月下旬，在新西伯利亚，鄂木斯克，加里宁格勒，有350名医生因为缺少防护设备而拒绝接触Covide-19患者。现在俄罗斯的感染者已超过84万5000人，其中1万4000多人不治身亡。

路透社引述消息人士透露，俄罗斯的疫苗由国家研究机构研究开发，将会在这个月被当地监管部门批准。法新社说，莫斯科尚未公布支持其疫苗安全性和有效性的科学数据。

美国免疫专家安东尼-福奇7月31日在美国国会听证会上表示对俄罗斯疫苗和中国疫苗的安全性存疑。他指出，中俄疫苗在测试之前就谈量产接种，很有问题。

据法新社说，目前显示令人鼓舞结果的几款疫苗项目还包括中国军事研究所和制药集团康希诺生物股份公司（CanSino Biologics）联合设计的中国疫苗项目。尽管最终测试阶段尚未开始，中国军方已经在6月底批准了其在其部队中的使用。

而西方国家开发的冠状病毒疫苗进入临床试验最后阶段的三款：第一款是美国莫德纳（Moderna）公司独自开发的；第二款是由英国牛津大学与美国阿斯利康实验室（AstraZeneca）合作开发；第三款是美国瑞辉（Pfizer）与德国生技公司（BioNTech） 联合开发。