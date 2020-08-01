美国免疫学家福奇质疑中俄疫苗的安全性

美国免疫学家福奇（Anthony Fauci）本周五在国会听证会上，对俄罗斯和中国目前正在开发的疫苗的安全性表示了怀疑。他称，他希望中俄的疫苗给任何人接种之前，因该先测试。

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美国国家过敏和传染病研究所主任福奇7月31日在美国国会听证会上被问及，如果中国或俄罗斯的疫苗先研制出来，美国是否可以使用中俄疫苗？他的回答是不可能。他表示，美国将不用依赖其他国家提供疫苗。

面对国会的议员们，福奇说：我真希望中国人和俄罗斯人在给任何人注射之前，先测试他们的疫苗。他并补充说，我认为，在测试之前，就声称已准备好分发疫苗，这起码是有问题的。福奇的言外之意被认为是怀疑俄罗斯和中国的疫苗可能缺少一个临床测试阶段。法新社说，福奇被认为是美国冠状Covid-19大流行中的科学理性声音。

中国疫苗的安全性能尚不清晰。据法新社的消息说，中国疫苗尽管最终测试阶段尚未开始，中国军方已在6月底批准了在其部队中使用。针对美国官员指控两名中国公民黑客盗窃美国莫德纳公司冠状疫苗咨询，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，中国疫苗处在领先地位，不需要“偷窃”，他还强调，反而是我们担心被其他国家偷窃。有专家指出，中国由于感染者大幅减少，疫苗第三期测试无法在国内进行，需要与外国合作。

莫斯科当局则宣布从9-10月开始工业量产疫苗，并在未来10个月，进行大批量接种。俄罗斯副总理戈利科娃（Tatiana Golikova）告诉普京，俄罗斯开发的两款疫苗是当今最有前途的。