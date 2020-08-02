两名美国宇航员搭乘马斯克的龙飞船正返回地球途中

首次搭乘马斯克商业飞船SpaceX龙飞船上太空的两名美国宇航员，目前正在返回地球的途中，定于今天抵达，预定降落地点在墨西哥湾。

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两位美国宇航员鲍勃-本肯（Bob-Behnken）和道格拉斯-赫尔利（Doug-Hurley）正在返回地球途中。他们乘坐同样的飞船，预计今天国际标准时间18点41分降落在弗罗里达以西的墨西哥湾。如此可避开佛罗里达东岸的暴风雨天气。

之前，他们在8月1日国际标准时间23点34分，在黑暗的太空中，缓慢顺利的与太空站脱离。美国航天局Nasa在推特上说，现在他们开始返航了。这是美国中断向太空运载宇航员10年后，首次恢复往返太空。不同的是，现在是由科技奇才马斯克的“龙”飞船负责运载任务。

法国宇航员托马斯-佩斯凯（Thomas-Pesquet）定于明年春天乘SpaceX龙飞船再次前往国际空间站。之前他在2016-2017年搭乘俄罗斯联盟-03号太空船去过一次国际空间站，在那里工作了200多天。

有消息说，马斯克今年年初曾表示，他的龙飞船可在2050年之前将100万人送上火星。他计划每年建造100艘“星际飞船”，每当地球和火星轨道同步时，就把10万人送上火星。