南非确诊破50万 全球死亡69万 世卫警告疫情将长期存在

南非冠状病毒疫情严峻，感染人数已突破50万。南非是非洲大陆疫情最严重的国家。世界卫生组织警告全球为冠状Covid-19病毒疫情做长期准备。

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南非卫生部长兹维利·姆赫兹（Zweli Mkhize）周六宣布，南非共确诊冠状病毒Covid-19病例50万3290例。法新社说，南非也是全球疫情第五严重的国家。南非的染疫人数在非洲大陆的总确诊人数中占比超过一半。官方宣布的死亡病例为8.150例，但据法新社今天引述一些专家指出，这个死亡数字远低于实际。

世界卫生组织周六在日内瓦开会发布声明，预言冠状病毒Covid-19疫情将很可能持续“很长时间”，并继续评估传染的风险“非常高”。世卫组织的声明强调，面对冠状病毒疫情大流行，国家，地区和全球共同应对，非常重要。

目前全球确诊染疫人数，已超过1800万，死亡病例超过68.9千。法新社说，其中20万个死亡病例集中在拉丁美洲和加勒比海地区。

死亡病例最多的国家是美国，有15万7905例，然后是巴西，有9万3616个死亡病例，墨西哥目前统计到4万7472个死亡病例。英国4万6193人死于冠状19病毒。