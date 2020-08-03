世卫：新冠奇迹解决办法也许永远不会出现

世界卫生组织8月3日星期一警告，针对新冠病毒大流行，尽管多国都在紧锣密鼓开展疫苗研究，但世界也许永远不会出现“奇迹的解决办法”。

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世卫组织总干事谭德塞在一场线上记者会上表示，“现在没有万能药，可能以后也永远不会有”，“目前的临床试验给予我们希望，但这并不意味着最终会出现有效的疫苗，尤其是长期有效的疫苗...但新冠病毒可能会得到控制，尤其是通过防卫措施，良好的习惯，公众的共同努力”。

上周五，世卫组织紧急委员会召开会议，会议内容非常清晰：“当（各国）领导人与公众紧密合作的时候，新冠病毒就可以得到控制”，“必须要加大力度检测，隔离，治疗患者，查找接触者，对他们进行隔离观察；同时继续强化公众对新冠的了解程度，使人们遵守防疫规则，例如安全距离，佩戴口罩，个人卫生等等，以此来打断新冠病毒的传播链”。

谭德塞表示，“世卫组织对所有人，所有国家政府的信息是：请按照上述的要求去做，继续下去，直到疫情得到控制”。

截至发稿，新冠病毒在全球已致至少689758人死亡，累计感染超过1800万人，其中至少1050人被治愈。