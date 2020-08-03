中国渔船开启年度大捕 大量塑料垃圾登陆 引厄瓜多尔“官方不适”

大约两周之前，厄瓜多尔政府海军发出警告，称大部分属于中国的约260艘渔船现身科隆群岛附近，这引发了厄瓜多尔政府的“官方不适”。

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科隆群岛又名加拉帕戈斯群岛，是厄瓜多尔在太平洋东部的一个珍贵的火山群岛，距离南美洲大陆越一千公里，是列入联合国教科文组织的第一处世界遗产，达尔文曾经在1835年在此处展开了进化论的关键调查。西班牙大报“国家报”近期报道，本次现身科隆群岛附近的渔船数量总共月260艘，其规模堪比“一座海上漂浮城市”，大部分来自中国，但也有部分打着利比里亚和巴拿马的旗帜。这些渔船现身的地方距离科隆群岛和厄瓜多尔本土这两个厄瓜多尔的管辖区域均约300公里左右，属于国际海上走廊。

事实上，厄瓜多尔海军发出上述警报，是在7月16日，但直到这周，此事才发酵上升为外交问题。厄瓜多尔防部长抱怨称，“这种情况每年都会出现，大批渔船会进入科隆群岛水域最靠外的一圈，逼近厄瓜多尔专属区…2019年，中国的渔船数量达到245艘”。但由于这些渔船现身的地点不在科隆群岛专属经济区之内，厄瓜多尔政府能够开展的行动非常有限。另外还有批评声音指出，中国对厄瓜多尔的45亿英镑基础设施贷款，也“令厄瓜多尔政府对中国渔船有口难言”。

7月29日，美国国家安全委员会发推表示支持厄瓜多尔，反对任何直接威胁到其经济，环境主权的侵犯行为。美国国务卿蓬佩奥也表示，“美国坚定支持厄瓜多尔，反对非法，未经管理的捕捞”。

英国每日邮报报道称，今年“大小堪比足球场的”中国渔船“夜以继日地搜刮海洋生物，主要目标是鲨鱼，来满足中国大陆人和香港人的口腹之欲”，“除了鲨鱼之外，也不放过任何诸如乌龟和鸟类等群体”。另外还有写着中文的塑料瓶被冲上岸，每日邮报表示，这些塑料瓶来自中国渔船上的船员，“每天都会有这种塑料瓶‘登陆’”，“专家群认为，中国船员每天向海里扔的塑料瓶子数量高达两万五千只”。

厄瓜多尔政府还对2017年的情况做了回顾，称当年中国一艘渔船驶入了厄瓜多尔水域，政府对其进行了拦截，发现船上有打捞的300吨野生动物，大部分都是濒危物种，其中包括双髻鲨。另外2016年，中国渔船还遭到了阿根廷海警的追捕，一艘渔船沉没，阿根廷方面指责中国渔船在附近进行非法捕捞。