封杀或收购二选一：美国政府几天内定调TikTok命运

自从上周五以来，字节跳动面临的压力只增不减。8月2日星期一，美国国务卿蓬佩奥宣布，特朗普总统即将在接下来的几天之内宣布对抖音国际版（TikTok）等“与中国公司有关联的应用软件”采取何种行动。前一天，美国财长姆努钦也通过美国广播公司新闻节目表示，由于引发美国国家安全的隐患，TikTok在美国“面临着要么遭到封杀，要么被收购这个二选一的抉择”。

广告 继续浏览后续

在对华商贸与政治紧张局势全面张开的大背景下，华盛顿对中国监控渗透的担忧很快把指责推向了实际行动，但TikTok一直坚持否认这些指控，表示公司与中国政府并不进行任何数据共享。刚刚过去的周六，抖音美国分部负责人瓦妮莎-帕帕斯表示，“我们哪都不去，这一应用软件将为了用户，继续留在美国…并将在未来3年之内在美国创造1万个就业岗位，同时打造最安全的应用软件”。

除了TikTok，美国国务卿蓬佩奥还特别提到微信，称其“直接向中国共产党发送用户的相关数据，包括用户的地址，电话号码，朋友名单，以及联系人”。蓬佩奥表示，“长期以来，对于这种软件，美国的态度一直都是，如果这些软件的目的就是为了人们的娱乐，使人们开心，或者是为了赚钱盈利，那么可以对其采取宽容态度”。但就像美国财长姆努钦所说，“现在财政部下属负责调查外国投资对美国风险的机构已经对TikTok启动详细调查，财政部上下达成了意见共识，那就是，这一款应用软件不能维持现状，因为它有可能直接发送1亿美国人的信息”，“因此要么选择出售，要么选择封禁，必须做出选择，TikTok必须做出改变”。

但是根据纽约时报的消息，特朗普对美国公司收购TikTok持反对意见，华尔街日报也报道称，由于特朗普上周五做了上述评论，微软与抖音美国部分的收购谈判被按下了暂停键。但微软表示，谈判将继续，预计今年下半年完成收购。具体内容请关注本台今日的要闻解说。