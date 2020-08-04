法国暂搁置不批与香港引渡协议了 中国坚决反对

星期一，法国外交部宣布，暂停法国与香港之间的引渡协议批准工作。8月4日星期二，中国表示，坚决反对巴黎方面这一决定。

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法国外交部表示，香港国安法是一个“断裂切割”，令1997年香港从英国回到中国之后继承下来的框架无所适从，令人怀疑一国两制系统，以及对香港高度自治，高度自治之下享有的基本自由，且香港国安法直接影响到了法国人和法国公司。鉴于此，欧盟决定，共同面对香港出现的新状况：欧委会7月18日对香港问题表达了严重关切，重申欧盟支持香港高度自治，决定在欧盟与香港之间存在合作的不同领域，例如签证，人员流动，学生奖学金，大学交换项目，部分敏感技术或者装备的出口，引渡协议，其他协议等方面着手，采取协同行动。有关最后这一点，即引渡协议的进展，法国曾经在2017年5月4日，与香港特别自治区签署了引渡协议，法国目前将不会进行这一协议的批准工作。法国外交部还表示，已获悉香港政府决定推迟举行立法选举，法国重申，尽快在能够保障真诚民主诉求的情况下，在香港基本法保障的权利与自由之下举行选举，至关重要。

星期二，中国外交部对法国上述声明做了回应，中国外交部表示，坚决反对巴黎方面暂停批准引渡协议的错误决定。中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上表示，法国有关香港的这一决定，属于干涉中国内政，中国坚决反对。在法国之前，已经有加拿大，英国，澳大利亚，德国，新西兰等多国，在最近几个星期宣布了针对香港引渡协议的类似决定。