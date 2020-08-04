纳瓦罗抨击微软参与建造中国防火墙：若接手TikTok先应减少在华资产

美国白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）近日在接受福克斯新闻和美国有线电视新闻网（CNN）采访时，当谈及抖音国际版TikTok在美运营的未来问题时表示，如果微软决意收购TikTok，其应不妨先减少在中国的资产。他还批评微软等美国公司参与帮助北京当局建造网络防火墙的行为。

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纳瓦罗稍早时在接受福克斯新闻采访时表示，任何有可能收购TikTok并在中国拥有商业业务的公司都可能成为问题。他强调，“虽然TikTok看似来很好玩，但用户在注册后所有的信息都可能直接送给中国共产党、中国军队和中国政府”。纳瓦罗称，中国官方可以通过使用这些社交媒体应用窃取用户的个人信息、商业信息。他还称，中方用这些应用程序对用户的行动进行跟踪、观察和监视。他表示，特朗普总统在对此加以了解后与其内阁中包括蓬佩奥国务卿在内的官员都认为这是一个对美国国家安全的威胁。他并呼吁，美国民众支持特朗普可能采取的禁止TikTok的决定。他声称，中国为此雇佣了一帮美国说客和一个TikTok的美国“傀儡”CEO，让人们觉得是TikTok是无害的。他则告诉美国民众不要相信这样的说法。

采访中，纳瓦罗还称，最近有一个“恶毒的风声”被传出，就是有关微软试图收购TikTok在美业务的消息。他称，这是在试图将特朗普向墙角逼。对此，他则批评微软不但是中国军方和政府使用的软件供应商，还帮助建造了一个强大的中国网络防火墙。他强调，“这一防火墙则被当局用来进行对中国民众的监视、跟踪和审查，甚至有时采取关押措施”。纳瓦罗称，因此美方在处理这一问题上应该十分小心，并举例称印度莫迪政府已经禁止了数十个中国的应用程序。他续称，“（我们的）这位总统和白宫将采取的措施是，对任何将美国人的信息发送到中国境内服务器的软件进行审核”。他声称，“它们将遭到审核，如果它们将信息传到中国的服务器，它们则不应为美国人民服务”。

纳瓦罗随后在CNN的采访中还提到，不单是微软公司以及美国的思科、雅虎和谷歌这四家公司，都曾帮助中国当局构建了监控网络和民众的防火墙。他补充说，在中国现存的美国浏览器Bing搜索就是微软的产品，“那里有可疑的问题”。他另指，“如果用户在中国使用同为微软旗下的Skype进行视频呼叫，中共则对此有所监听”。他提出，如果微软收购了TikTok的业务是否会被统战。于是，他给出的建议是，微软应该减少一些在中国的资产。

另据路透社的报道指，微软在中国雇有超过6000名员工，并在北京、上海和杭州都拥有办公室。尽管微软在中国的运营已有十年多历史，但中国业务的收入仅占公司总收入的1%多一点，微软总裁兼首席法务官布拉德·史密斯（Brad Smith）在1月份的一次大会上提到。现在，微软也通过与本地数据服务供应商21Vianet合作，积极在中国推广Azure云服务。

不过，微软在北京的研究中心是重点。该中心已经培养出大量人才，他们如今已是阿里巴巴、字节跳动、小米和面部识别独角兽创企Sensetime和Megvii等公司的高管。该中心也是引用次数最多的AI论文“ResNet”的发源地。此前据知情人士透露，特朗普总统已经同意宽限45天时间，让字节跳动与微软协商短视频应用TikTok的出售事宜。

据悉，微软在一份声明中回应指，“微软完全理解应对总统担忧的重要性。” “它致力于收购TikTok，及接受全面的安全审查，并为包括美国财政部在内的美国提供适当的经济利益。”