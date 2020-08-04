美国反对中国提名的候选人出任国际海洋法法庭法官

联合国下属机构，国际海洋法法庭预计将于今年8月或9月举行选举，届时将选出7名法官，任期均为9年。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）8月3日报导指，北京已提名了一名中国籍的候选人来竞选这一处理海上争端法庭的法官，但美国高级外交官员对此表示反对，并指中方在南中国海的行为无视国际海洋法。

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美国国务院亚太事务助理国务卿史迪威（David Stilwell）上月在出现华盛顿智库“战略与国际问题研究中心”的活动时表示，“选举一名中华人民共和国（PRC）的官员加入该机构，就像雇佣一个纵火犯来管理消防局。”他并呼吁参与这次选举的国家仔细评估中国候选人的资格。史迪威提出，“我们敦促所有参与此次即将举行的国际法庭选举的国家仔细评估中华人民共和国候选人的资格，并考虑由中华人民共和国法官担任该法庭法官是否有助于或妨碍国际海洋法。”他声称，“鉴于北京方面的记录，答案应该很清楚。”

据联合国官网介绍，《联合国海洋法公约》于1982年12月10日在牙买加蒙特哥湾开放签署。12年后，即1994年11月16日《公约》生效。《公约》要求各缔约国按照《联合国宪章》以和平方法解决它们之间有关《公约》的解释或适用的任何争端。然而，如果争端各方未能以他们自己选择的和平方式解决争端，那么他们必须诉诸于必然会做出有约束力的裁决的强制性争端解决程序，但《公约》含有的限制和例外规定除外。《公约》设立的机制规定了解决争端的四种可供选择的办法：国际海洋法法庭、国际法院、一个按照《公约》附件七组建的仲裁庭，以及一个按照《公约》附件八组建的特别仲裁庭。

报导指，国际海洋法法庭预计将于8月或9月召开选举，已选定7名将在未来9年的任期中出任这一法庭法官的人士。《公约》的所有168个签署国将在选举中投票。2016年，海牙常设仲裁法院依照《公约》内容，否认了中方对南海大约90%海域的主权声索。北京方面则拒绝接受或承认这一裁定。

CNBC的报导指，史迪威发表这番言论前，美国国务卿蓬佩奥在7月13日发表的国务院声明中明确宣布，美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”，美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)为中国最南端领土的说法。他还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。国际仲裁庭2016年7月12日作出对菲律宾有利的裁决，认为中国的“九段线”违反《公约》。

值得一提的是，由于美国尚未通过《公约》，其在接下来的国际海洋法法庭选举中则并不具备投票资格。报导指称，此次并非中国第一次提名国际海洋法法庭的法官候选人。事实上，根据该法庭网站信息，自1996年该法庭进行首次选举以来，已经有3名中国法官在该法庭任职。