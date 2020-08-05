被指黑社会诈骗 特朗普重申要分TikTok收购一杯羹 称微软完全同意

美国总统特朗普昨日对字节跳动下达最后通牒，要求在9月中旬与微软或者其他美国公司达成国际版抖音的出售，否则将被禁，另外要求收购金的一部分上交给美国国库。此言一出，外界一片哗然。但他在8月5日重申并坚持了上述要求。

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特朗普还将国际版抖音比作“需要向房东缴纳好处费的新房客”，并表示，这款软件取得的巨大成功，是因为美国允许其在美国境内运营，美国国库收缴一部分收购进，是正当公平的。对此，他的经济顾问拉里-库德洛显得难以招架外界质询。在福克斯商务频道星期二的节目当中，他屡次表示，“不知道”该如何置评。节目主持人表示，从未见过这种情况，库德洛附和道：“毫无疑问，我不记得以前我们经历过类似的情况”。他表示：“不知道（要求分得国际版抖音一部分收购金额）是否是一个重要的前提条件，也许在总统的理解之下，财政部本身就将对此进行大量工作，也许美国的选择很多，但我不认为这很容易执行”。

美国战略与国际研究中心技术主任路易斯则表示，“这是我们会在俄罗斯见到的黑社会性质的手段，这一要求应该是与美国宪法不兼容的”。德克萨斯前任检察长伯姆维奇甚至将特朗普的要求比作“诈骗”，称“勒索和腐败已然成为了生活的艺术”。

理论上来说，美国财政部收缴一部分收购金作为金融赔偿，是十分罕见的行为，一般来讲只有在危机时候才会启用，例如最近一些美国大型航空公司接受了这种要求，以此换取美国政府高额的财政帮扶，应对新冠危机。对于特朗普的收购金上缴要求，微软似乎无话可说。特朗普星期二表示：“微软懂得局势，他们同意我说的，他们完全同意”。