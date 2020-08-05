贝鲁特爆炸死伤飙升30万人无家可归 爆炸元凶或是近3千吨硝酸铵

黎巴嫩首都贝鲁特港口地区8月4日连环巨大爆炸致死人数已经飙升超过100人，近4000人受伤，30万人无家可归；而由于断电，搜救和死伤人数统计工作难上加难，又加上失踪人数众多，死伤统计预计还会攀升。

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本次爆炸距离贝鲁特市区160公里，声响甚至传到了塞浦路斯，当地民众纷纷表示令人想起1975-1990年之间的内战，当时首都经常出现汽车爆炸。8月5日星期三，法国总统府爱丽舍宫宣布，为了帮助黎巴嫩抗灾，法国派遣55名安全人员，两架军用飞机，15吨物资，6吨卫生用品前往援助，这批人员和物资预计星期三下午抵达贝鲁特，之后还会有十多名急救人员和医生前往贝鲁特，增援当地医院。此外，爱丽舍宫还强调，爆炸发生的当天晚间，法国在联合国驻黎巴嫩的临时部队已经加入救援行动。

有关本次贝鲁特惨重爆炸的起因，黎巴嫩政府暂时没有给出具体信息，但路透社贝鲁特站引述多位安全消息人士和当地媒体的话说，港口的棚子里进行的焊接工程引发了爆炸。黎巴嫩总统表示，事发地的棚子里储存着大量危险的化学品，有共2750吨的硝酸铵，这种化学品主要用来制造化肥，但也可以制造炸弹。这2750吨的硝酸铵在该地已经在港口存放了超过6年，但没有任何特殊的安全防护措施，对此总统表示无法接受，并在星期三召开了部长级特别委员会。