黎巴嫩首都贝鲁特发生大爆炸 已致73人死亡3700逾人受伤

黎巴嫩首都贝鲁特东北部的港口地区周二发生了两个剧烈爆炸。据该国卫生部门最新公布的消息显示，爆炸已造成超过73人死亡，3700多人受伤。

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第二次爆炸后向天空发射了巨大的橙色火球，紧接着是龙卷风般的冲击波将港口夷为平地，并席卷了整个城市。爆炸产生的冲击波粉碎了数公里之外的窗户。

黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜（Hassan Diab）介绍称，已经在港口仓库中存储了多年的2750吨农业肥料硝酸铵在港区炸毁，引发了一场“一切意义上的灾难”。

迪亚卜表示，“今天发生的事情没人负责就不算完事。” “应对这场灾难负责的人将为此付出代价。”他说。根据此前当局安全人士介绍，爆炸地点存放着多年前被没收的爆炸物。事发不久后，法国、美国和以色列等国都相继表态与黎巴嫩同在，并愿意提供支持。法国总统马克龙周二傍晚通过推特表示，“法国将永远与黎巴嫩站在一起。从法国出发的救援和援助已在抵达的路上”。

在当天的白宫疫情简报会上，美国总统特朗普将贝鲁特发生的致命爆炸事故描述为一场“可怕袭击”。当记者问特朗普是如何得出这个结论时，他表示，“看起来像是爆炸……我见了一些我们伟大的将领们，他们似乎觉得这是一场（袭击）。”“根据他们的说法，他们似乎认为这是一场袭击，是某种炸弹（爆炸）。”

另据天空新闻阿拉伯台消息，黎巴嫩最高防务委员会就该国首都贝鲁特港口区发生爆炸事件召开紧急会议，宣布贝鲁特为紧急地区。该国最高防务委员会还建议总理迪亚卜宣布首都贝鲁特进入紧急状态。此外，还有报导指，迪亚卜的妻子和女儿也在爆炸中受伤。

据悉，目前贝鲁特地区医院人满为患，黎巴嫩红十字会号召市民献血。内政部长法赫米（Mohammed Fahmi）在视察贝鲁特港时表示，爆炸原因仍在调查中。此外，迪亚卜已宣布5日为黎巴嫩的国家哀悼日。