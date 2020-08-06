马克龙访贝鲁特 民众喊法国总统帮忙赶走现政府

法国总统马克龙今天8月6日访问发生大爆炸的贝鲁特港口并会晤黎巴嫩政界人士和公民代表。马克龙的总统座机后面跟着两架运送安全专家和救灾物资的飞机。在贝鲁特爆炸废墟街区，民众高喊要求马克龙帮助他们推翻现政权。爆炸造成145死，5000人伤。

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今天上午马克龙抵达贝鲁特后，前往出事地点查看，并与黎巴嫩的主要政治负责人和公民运动代表举行会面。马克龙是首位在贝鲁特港口连环爆炸后到访的外国领导人。

没想到，据法新社记者当场看到，马克龙在黎巴嫩总统米歇尔-奥恩（Michel Aoun）陪同下，到达贝鲁特大爆炸毁掉的街区查看时，遇到人群高喊，要求法国帮助赶走现在的国家当权领导人。人群向黎巴嫩总统奥恩发出嘘声。愤怒的人们高喊：“帮助我们！革命！”，“人民要求这个政权倒台！”

包括法国在内的多个国家都已向黎巴嫩派出急救人员和物资。由于黎巴嫩第一大港贝鲁特港被炸毁，海运的援救物资只能在该国第二大港，的黎波里港停靠。这个港口，比贝鲁特港小很多，据介绍，吞吐量只有前者五分之一。

黎巴嫩贝鲁特港口周二发生的连环大爆炸已统计到的死亡人数增加到145人，受伤者超过5000人。截止到周三仍有数十人下落不明。