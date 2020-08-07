特朗普签署政令禁止与抖音和微信进行任何交易

美国总统特朗普签署政令禁止美国个人和实体与抖音TikTok和微信WeChat的母公司交易，45天后生效。2020年8月6日

美国总统特朗普周四８月６日签署政令，禁止美国的个人和实体与抖音（TikTok）和微信（WeChat）的母公司“字节跳动”及“腾讯”进行任何交易。该禁令４５天后生效。微信的12yi用户绝大多数是中国人，但腾讯给微信设置了12种语言。

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特朗普指控抖音视频软件危害美国的国家安全。虽然没有公布证据，但在中美贸易和政治紧张事态的背景下，特朗普称抖音海外版为北京当局搜集美国用户的咨询和数据。此前，备受年轻人喜爱的抖音已被美国国会通过法律禁止安装在美国政府部门人员的手机上。

特朗普还指控抖音和微信对中共认为的政治敏感内容进行审查封锁，并可能被用于传播虚假信息的活动。

不过，特朗普本周一表示接受由一家美国公司收购抖音TikTok的可能性，但交易必须在9月15日之前完成。微软公司正在与抖音的母公司“字节跳动”进行收购谈判。

特朗普签署的政令也涉及微信的母公司腾讯。微信拥有超过１２亿用户，其中绝大多数是中国人。不过微信设置了１２种语言。腾讯与脸书在股市的分量势均力敌。

法新社说，微信在疫情初期封锁任何与冠状病毒有关的内容。该行为被多伦多大学附属的信息控制机构“公民实验室”（Citizen Lab）揭发出来。