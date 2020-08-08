拉美-加勒比海：冠状疫情死亡跃升全球第一 巴西超10万

拉丁美洲-加勒比海周五成为冠状疫情死亡病例最多的地区。疫情继续在全球扩散，迫使许多国家当局采取更严格的卫生措施。

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法新社8月7日发自乌拉圭首都蒙得维的亚（Montevideo）的报道说，自去年12月底世卫组织驻中国办公室报告出现疫情以来，冠状病毒在全球大流行已造成至少71万5343人死亡。

拉美-加勒比海地区的死亡病例目前在全球居冠：已有21万3120人染疫死亡，超过了欧洲的21万2660死亡病例。在刚过去的7天里，全球报告的染疫死亡病例中，44%发生在拉美-加勒比海地区。这个地区也是确诊病例最多的地区，已有超过530万人被确诊染疫，其中巴西确诊290万人，死亡病例超过10万。

据巴西冠状疫情统计专家多明戈斯-阿尔维斯（Domingos-Alves）介绍，实际情况要比官方数据高6-7倍。法新社说，巴西总统博尔索纳罗曾不断以“小感冒”来轻描淡写冠状肺炎，周五他却坚称，自己在管控疫情危机上“良心安稳”。

墨西哥成为全球染疫死亡人数第三多的国家，已录得5.1万个死亡病例。该国确认病例接近47万。这个数字远高于墨西哥政府的预测。墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）受到舆论猛烈批评。

古巴现在每天的感染人数是三个月来的最高。政府周五再次采取措施，限制车辆和行人数量。

美国仍是全球染疫死亡病例最多的国家，死于冠状病毒的人超过16万。仅周四一天，就记录到2060个死亡病例。这个单日死亡数字是三个月以来最高的。

印度官方在三个星期前录得100万个冠状感染病例，到了本周五（8月7日），这个数字已快速翻倍，升高到200万。

之前，印度的疫情主要在新德里和孟买等人口稠密的大城市爆发流行，现在冠状病毒开始扩散到人口密度相对较低的地区。印度目前有居民13亿。