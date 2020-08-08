捷克参院议长将率团访台湾 聚焦电子业

捷克共和国参议院议长维斯特齐（Miloš Vystrčil）8月底将率90人代表团访台湾，成为有史以来访台最高层级的捷克官员。他的前任库贝拉（Jaroslav Kubera）原订今年2月访台，却在1月20日突然过世。家人事后披露，库贝拉过世前接获中国驻捷克大使馆的威胁信函，承受沉重压力。

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中央社今天8月8日报道，现任捷克参议院议长维斯特齐坦言，在6月初他宣布访台后，来自国内部分人士和北京的压力从没停过。但他说，比起前任议长库贝拉（又译柯佳洛），他并未遭到过度的施压或恫吓，中方表达不满的方式也较为“温和”。

捷克参议院议长维斯特齐反对捷克总统泽曼的亲中立场。他盼重启哈维尔总统时代的民主外交。他指出，当今世界自由、民主、独立等价值和唯利是图的基本冲突又重新浮上台面。...当两者互相冲突时，我倾向坚持原则和价值，不去数钱，不然迟早有一天我们会发现自己什么都没有。

40多家捷克企业将参与这次访台活动，台湾电子制造业是捷克企业感兴趣的目标之一。台湾经济部官员表示，部分捷克企业希望能和台湾的电子制造服务企业展开洽谈。

此外，双方预定洽谈的技术产业合作项目还包括：抗病毒的纳米纺织品、人工智能、航太、现代化废弃物处理等。一位医学专家出身的捷克参议员表示期待与台湾就冠状病毒的防疫交流经验。

捷克是台湾在欧洲第4大投资国，投资规模仅次于德国、荷兰与英国。2019年双边贸易额将近8.2亿美元。包括鸿海、华硕等台湾大厂均在捷克设厂投资。

捷克著名的反专制作家哈维尔在1989年的丝绒革命后，被拥戴为捷克总统。他以民主理念执政近13年。但是他的政府总理泽曼在2013年出任总统后，改为与中共政权交好，以获得中国的投资。

不过，捷克民主化以来，不同的政治党派可以在国家体制中存在，并代表不同的人群发声。中央社说，根据民调，2/3的捷克民众表示即使中国反对，仍支持与台湾深化关系。维斯特齐表示，他难以忍受让捷克受制于中国；他说，中国的恐吓和阻挠反而刺激他更想访台。他要打破与中国这种臣服和不对等的关系。