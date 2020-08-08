日本外相访英 基本敲定贸易协定

在英国访问的日本外相茂木敏充7日与英国国际贸易大臣特拉斯在伦敦举行了贸易谈判。茂木在会谈结束后的记者会上表示：有关英国脱离欧盟以后的日英贸易协定，“在多半领域已实际达成协议。”

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这是自3月新型冠状病毒疫情被世界卫生组织宣布为全球大流行后日本阁僚首次出国访问，日本政府以贯彻防疫措施为条件，将免除茂木敏充一行回国后隔离2周的措施。

英国1月31日正式脱离欧洲联盟，虽然目前日本和英国的贸易仍然适用于《日本—欧盟经济伙伴关系协定》的低关税，但是英国将于今年年底“脱欧”过渡期结束时退出《日本—欧盟经济伙伴关系协定》，如果日英之间不签署新的贸易协定，双方的关税将大幅上升，日英两国6月启动了贸易谈判，希望以《日本—欧盟经济伙伴关系协定》参照，达成新的双边贸易协定。

日本外相茂木敏充5日开始访问英国，就日英贸易协定谈判与英方高级官员磋商。经过两天的谈判，双方准备在8月底达成框架协定，并以2021年1月1日生效为目标加以努力。

茂木外相指出：有关主要的论点双方的认识是一致的。特拉斯国际贸易大臣指出：有关电子商务等主要领域充满野心的内容也达成了一致。

通过两天的谈判，虽然“在多半领域已实际达成协议。”但是目前作为谈判焦点的有关农产品和汽车的关税问题，究竟进展到什么程度不得而知。